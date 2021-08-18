<p>ABD'nin ve dünyanın en büyük süpermarket markası Walmart sitelerinde dijital para uzmanı aradıklarına dair ilan verdi.<br></p>
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ABD'nin ve dünyanın en büyük süpermarket markası Walmart sitelerinde dijital para uzmanı aradıklarına dair ilan verdi.

<p>Kripto para dünyası regülatörlerin yasal adımlarıyla kalıcı olmaya doğru giderken dev süpermarket markası Walmart, sitelerinde ilan vererek kripto para uzmanı aradıklarını açıkladı.<br></p>
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Kripto para dünyası regülatörlerin yasal adımlarıyla kalıcı olmaya doğru giderken dev süpermarket markası Walmart, sitelerinde ilan vererek kripto para uzmanı aradıklarını açıkladı.

<p>İşe alınacak kripto para uzmanı "Digital Currency and Cryptocurrency Product Lead" pozisyonunda çalışacak.</p>
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İşe alınacak kripto para uzmanı "Digital Currency and Cryptocurrency Product Lead" pozisyonunda çalışacak.

<p>Söz konusu ilan Walmart'ın kripto para ile ödeme kabul edeceği söylentilerini doğurdu.</p>
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Söz konusu ilan Walmart'ın kripto para ile ödeme kabul edeceği söylentilerini doğurdu.

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