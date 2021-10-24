Dünyanın en yakışıklı erkekleri 2021 listesi belli oldu: İşte 20 isim
Dijital bir medya şirketi olan Ranker tarafından düzenlenen ‘Dünyanın en yakışıklı erkekleri 2021’ anketi sonuçlandı. Peki, yapılan anketin sonuçlarına göre Türkiye’den de listeye yerleşmiş isimler var mı? İlk 20 ismin açıklandığı listede kimler yer alıyor?
İşte, oylamayla belirlenen ilk 20 isim şu şekilde:
20- Keanu Reeves
Keanu Charles Reeves 2 Eylül 1964 yılında Lübnan’da doğdu. Kanadalı aktör aynı zamanda yapımcı, yönetmen ve müzisyendir. Adının anlamı "Dağlardan esen rüzgar" olan Reeves’ın annesi İngiliz, babası Çin asıllı bir Hawaiili. Ancak ünlü aktör kendisini Kanada'da büyüdüğü için Kanadalı saymaktadır. 3 ülkenin vatandaşlığına sahip olan Reeves, kariyerine ilk kez Kanada'da "Hanging In" isimli bir yapımla başladı. 1980'ler boyunca çeşitli reklamlarda (bir tanesi Coca-Cola için) rol aldı. Ayrıca yapımcılığını CD Projekt Red'in üstlendiği Cyberpunk 2077 isimli oyunda Johnny Silverhand karakterini canlandırdı. Başrolünde yer aldığı The Matrix serisinin dördüncü filmi olan The Matrix Resurrections 22 Aralık 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.
19- Paul Stephen Rudd
Paul Stephen Rudd 6 Nisan 1969'da Amerika'da doğdu. Genellikle komedi filmlerinde yer alan oyuncunun en bilinen yapımları ise Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004), The 40-Year-Old Virgin (2005), Knocked Up (2007), Forgetting Sarah Marshall (2008), I Love You, Man (2009), Dinner for Schmucks (2010),Our Idiot Brother (2011), The Perks of Being a Wallflower (2012) ve This Is 40 (2012). Televizyonda NBC dizisi Friends'te son iki sezon Phoebe Buffay'in sevgilisi ve gelecekteki kocası Mike Hannigan'ı canlandırdı. Oyuncu ayrıca Tim and Eric'te de yer aldı.
18- Robert Downey Jr.
4 Nisan 1965 New York, Manhattan doğumlu olan Robert Downey Jr. Yahudi asıllı bir aileden gelmektedir. Genç yaşta tanıştığı uyuşturucu nedeniyle devam ettiği hiçbir okulu tamamlayamayan Downey Jr.’ın şansı sinema ve televizyonda döner. Çeşitli filmlerde rol aldıktan sonra Saturday Night Live ekibinde yıldızı parlar. Tuff Turf (1985), Tuhaf Bilim (1985) ve True Believer (1989) gibi filmlerinin ardından esas yükselişini ise Oscar’a aday gösterildiği Chaplin filmiyle yapar. 90’lı ve 2000’li yıllarda rol aldığı yapımların yanı sıra tekrarlayan uyuşturucu bağımlılığı ile de gündemden düşmeyen Robert Downey Jr. 2008’de Tropic Thunder ile bir kez daha Oscar’a aday gösterilir. Aynı yıl yeniden başlayan Iron Man serisi ile sahalara geri döndüğünü kanıtlayan Robert Downey Jr. kariyerinin bu ikinci döneminde altın çağını yaşadı. 2004’te ise ilk ve tek albümü olan “The Futurist”’i çıkarmıştır.
17- Johnny Depp
9 Haziran 1963, Amerika doğumlu olan oyuncu John Christopher Depp, aynı zamanda yapımcı ve müzisyendir. Depp, sinema kariyerine 20 yaşındayken 1980’li yılların efsane filmi Elm Sokağı Kabusu (A Nightmare on Elm Street)’ndaki Glen Lantz rolüyle başladı. On kere Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi. Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki Demon Barber rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Depp, "Dünyanın en büyük film yıldızlarından biri" olarak kabul edilmekte.
14- Paul Walker
Paul William Walker 12 Eylül 1973 yılında Glendale, Kaliforniya’da dünyaya geldi. Amerikalı sinema oyuncusu olan Walker, Glendale’de büyümüş. İlk önce Alfred Nobel Okulu‘na ardından Foreman Lisesi‘ne devam eden ünlü oyuncu, 1991‘de mezun olmasının ardından deniz biyolojisi okudu. Eskiden modellik yapan aktör 2001 yapımı “Hızlı ve Öfkeli” (Fast and Furious) filminde canlandırdığı polis memuru Brian O’Conner rolüyle üne kavuştu. Kendisinden küçük Caleb ve Cody adında iki erkek kardeşi ve Ashlie adında bir kız kardeşi bulunan Walker’ın, Meadow Rain isimli bir kızı var.
Ünlü aktör 30 Kasım 2013 tarihinde Kaliforniya'da arkadaşının kullandığı aracın aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip bir ağaca çarpması sonucunda arkadaşıyla beraber yaşamını yitirdi.
13- Ryan Reynolds
Ryan Rodney Reynolds 23 Ekim 1976, Vancouver, Britanya Kolumbiyası, Kanada doğumlu dizi ve sinema oyuncusudur. Ünlü aktris Scarlett Johansson'la 2008 yılından beri evliydi ancak Ocak 2011'de boşandılar. Üç erkek kardeşi olan oyuncunun ayrıca iki kardeşi de polistir. Ryan Reynolds, kardeşleri arasında en küçük olandır.
11- Henry Cavill
Henry William Dalgliesh Cavill 5 Mayıs 1983 yılında doğan İngiliz oyuncudur. Monte Kristo Kontu, Yıldız Tozu filmlerinde rol alan Cavill; 2007'den 2010' a kadar 1.Suffolk Dükü Charles Brandon'ı bir Showtime dizisi olan The Tudors'da canlandırdı. 2012 yapımı Zack Synder'ın yönettiği Man of Steel ve Batman v Superman filmlerinde Superman karakterine hayat verdi. 2015 yapımı olan ve Guy Ritchie’nin yönetmen koltuğunda oturduğu Kod adı: U.N.C.L.E filminde Napoleon Solo karakterini canlandıran oyuncu, The Witcher adlı dizide Riviyalı Geralt rolünü ve ayrıca Enola Holmes adlı filmde Sherlock Holmes rolünü üstlendi.
10- Harry Styles
Harry Edward Styles 1 Şubat 1994, Worcestershire, İngiltere doğumlu. İngiliz şarkıcı, oyuncu, model ve söz yazarı olan Styles ayrıca, İngiliz-İrlandalı erkek müzik grubu olan One Direction grubunun üyesi. 2017 yılında "Harry Styles" adlı albümüyle solo kariyerini başlayan müzisyen 2019 yılında da 3 Grammy adaylığı bulunan "Fine Line" adlı albümünü çıkardı ve 2021 yılında "En İyi Pop Solo Performans" kategorisinde Grammy aldı.
9- Sebastian Stan
Sebastian Stan 13 Ağustos 1982, Rumen asıllı Amerikalı oyuncudur. Stan, 2011 çıkışlı İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmiyle başlayarak Marvel Sinematik Evreni'nde Bucky Barnes / Winter Soldier rolüyle dünya çapında tanındı. Daha sonra Kaptan Amerika: Kış Askeri (2014), Karınca Adam (2015), Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016), Black Panther (2018), Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (2018), Avengers: Endgame (2019) ve The Falcon and the Winter Soldier (2021) yapımlarında aynı karakteri canlandırdı. Yer aldığı televizyon dizileri arasında Dedikoducu Kız, Kings, Bir Varmış Bir Yokmuş ve Political Animals vardır. Sonuncusundaki performansıyla Bir Film/Mini Dizide En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Eleştirmenlerin Seçimi Televizyon Ödülü'ne aday gösterildi. Yer aldığı filmler arasında Jonathan Demme'in komedi-drama filmi Sıradışı Anne ve Ridley Scott'ın bilim kurgu filmi Marslı mevcuttur. 2017'de biyografik 'Ben, Tonya' filminde Jeff Gillooly'yi canlandırdı.
8- Dylan O’brien
26 Ağustos 1991 New York doğumlu olan oyuncu Dylan O’brien’ın babası kamera operatörü annesi ise eski aktristir. Lise eğitimini New York Mira Costa’da tamamlayan oyuncu, üniversite eğitimi için Syracuse Üniversitesine gitmeyi planladı fakat oyunculuk kariyeri için Los Angeles’a geldi. Teen Wolf dizisi ile tanınan O’Brien, “First Dates with Toby Harris” ve “New Girl” dizilerinde de rol almıştır. Sinemada ise ilk kez 2012 yılında bir komedi filmi olan “High Road” ismindeki yapımda Jimmy karakterine hayat veren oyuncu, ardından “The First Time”, “The Internship” ve “The Maze Runner” serilerinde yer aldı.
7- Liam Hemsworth
Liam Hemsworth 13 Ocak 1990 doğumlu Avustralyalı aktördür. Neighbours dizisinde Josh Taylor rolünde ve çocuk dizisi The Elephant Princess'de "Marcus" rolünde oynadı. 2010'da Amerikan yapımı Son Şarkı (The Last Song) filminde rol aldı ve 2012'de Açlık Oyunları (The Hunger Games) filminde Gale Hawthorne karakterini canlandırdı. Hemsworth'ün abileri Chris ve Luke da oyuncudur.
6- Jason Momoa
Joseph Jason Namakaeha Momoa 1 Ağustos 1979 yılında ABD, Hawaii’de doğmuştur. Kariyerine modellikle başlayan oyuncu 1999 yılında “Batwatch” dizisinde rol alarak ilk oyunculuk tecrübesini yaşadı. “Stargate: Atlantis” adlı dizide ‘Ronon Dex’ karakterini canlandıran oyuncu “Conon The Barbarian” adlı filmde ise başrolde oynadı. Jason Momoa’ya asıl ününü sağlayan ise “Game of Thrones” dizisinde canlandırdığı Khal Droga karakteri oldu. 2007 yılında oyuncu Lisa Bonet ile evlenen ve iki çocuğu olan Momoa ayrıca; Karga, Once Upon A Time In Venice, Justice League, Red Road, Batman v Superman: Adaletin Şafağı, Braven, Wolves, Debug gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.
5- Michael B. Jordan
Michael Bakari Jordan 9 Şubat 1987 doğumlu Amerikalı oyuncu. Jordan, 2006'dan sonra Los Angeles'ta yaşadı. Dinsel bir aile ortamında büyüdüğünden, kendisini daha çok "manevi" yönden düşünür. 2018'den itibaren, anne-babasıyla birlikte Sherman Oaks'ta satın aldığı evde yaşıyor. Jordan, aynı zamanda Japon çizgi filmlerinin, özellikle de Dragon Ball'un hayranı. Fruitvale Station filminde vurularak öldürülen aktivist Oscar Grant rolüyle tanınan oyuncu, daha sonra Rocky filmlerinin devamı niteliğindeki Creed'de boksör Adonis Creed ve Black Panther'de Erik Killmonger rolünü canlandırdı. Her üç filmi de Ryan Coogler yazıp yönetti. Jordan televizyon dizilerinde ilk olarak HBO'da yayınlanan The Wire dizisindeki Wallace rolüyle göründü. Daha sonra ABC dizisi All My Children'da Reggie Montgomery ve NBC dizisi Friday Night Lights'da Vince Howard rollerine hayat verdi. Jordan'ın sinema filmi performansı ise şöyle: Red Tails filminde, Maurice "Bumps" Wilson rolü, Chronicle filminde, Steve Montgomery rolü, That Awkward Moment filminde Mikey rolü ve Fantastic Four filminde Human Torch'u canlandırdı.
4- Tom Holland
Tom Holland 1 Haziran 1996 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Holland, Londra'daki Kingston upon Thames'de, ebeveynlerinin ve küçük erkek kardeşlerinin evinin yakınında yaşıyor. Tessa adında mavi cins Staffordshire Bull Terrier'i var. Kendisine yedi yaşındayken disleksi teşhisi kondu. BRIT School'da tanıştığı oyuncu ve model Harrison Osterfield ile yakın arkadaşlar. Holland'ın yer aldığı dört filmde Osterfield, onun kişisel asistanı olarak görev aldı. Holland, üç küçük erkek kardeşi ile, çeşitli hayır işleri için para toplayan Birleşik Krallık'taki The Brothers Trust adlı hayır kurumuna sponsorluk yapmakta. Steven Knight'ın yönettiği Locke filmiyle tanınan ünlü oyuncu, Kıyamet Günü adlı yapımdaki performansı ile dünya çapında birçok ödüle ve adaylığa layık görüldü. Holland, Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filminde yer aldı ve Örümcek Adam: Eve Dönüş filminde Örümcek Adam-Peter Parker'ı canlandırdı.
3- Chris Evans
Christopher Robert Evans 13 Haziran 1981 tarihinde ABD, Massachusetts’de doğdu. Ünlü oyuncunun annesi Lisa Evans yönetmen, babası Robert Evans ise dişçidir. Evans, Lincoln- Sudbury Bölgesel Lisesi'nde okudu ardından New York'a taşındı ve Lee Strasberg Tiyatro Enstitüsü'ne katıldı. Chris Evans'ın ilk rolü Not Another Teen Movie'deki Jake WyIer karakteridir. Kaptan Amerika filmiyle tanınan Chris Evans, öncesindeyse Boston Public ve The Fugitive tv dizilerinde oynadı. Opposite Sex dizisinde ise bir bölüm rol alan Chris Evans'ın öne çıkan filmleri ise Yenilmezler 2, Kaptan Amerika: Kış Askerleri, A Many Splintered Thing, Snowpiercer, Katil, The Avengers.
2- Regé-Jean Page
Regé-Jean Page 1990 yılında annesi İngiliz, babası Zibwabwe’li bir çocuk olarak dünyaya geldi. Zimbabwe’de doğan Page, 14 yaşında ailesi ile Londra’ya taşındı. Londra Drama Merkezi’nden 2013’te mezun olan ve sahnede oyunculuğa başlayan oyuncu, 2013 yılında Londra Drama Merkezi’nde eğitimini tamamladı ve eğitiminin ardından oyunculuğa profesyonel olarak devam etti. Daha önce ilk kez 2004 yılında Troublemaker isimli kısa filmde Jay, 2005 yılında Casualty ve Casualty @ Holby City isimli dizide Daniel karakterine hayat verdi. 2013 yılında ilk defa profesyonel oyuncu olarak Fresh Meat isimli dizide dekan rolünü canlandıran oyuncu, 2018 yılına geldiğinde bir kıyamet sonrası filmi Mortal Engines’da da yer aldı. 2020 yılında ise drama filmi Sylvie’s Love’da Tessa Thompson’la birlikte rol aldı. Daha sonra Netflix için Shonda Rhimes yapımı dönem drama dizisi Bridgerton’da erkek başrolde Simon karakterini canlandırdı.
1- Chris Hemsworth
Son yılların yükselen oyuncularından biri olan Chris Hemsworth, 11 Ağustos tarihinde Melbourne, Avustralya'da doğdu. 33 yaşındaki Hemsworth, aslan burcu. 2005 yılında "Home and Away" dizisiyle Avustralya'da en iyi genç erkek yetenek dalında Logie Ödülü aldı. 2009 yılında "Sytar Trek" filmiyle sinema dünyasına adım atan oyuncu aynı yıl yer aldığı "A Perfect Getaway" filminde 'Kale' karakterini canlandırdı. Marvel Comics'in süper kahramanı Thor'a hayat veren Hemsworth ayrıca; "Avcı: Kış Savaşı", Ghostbusters: Hayalet Avcıları, "Doktor Strange", "Denizin Ortasında”, "Hacker", "Tatil Zamanı", "Bilinmeze Doğru Star Trek", "Pamuk Prenses ve Avcı" gibi birçok filmde de yer aldı.
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