Dünyanın en yakışıklı erkekleri 2021 listesi belli oldu: İşte 20 isim

19- Paul Stephen Rudd

Paul Stephen Rudd 6 Nisan 1969'da Amerika'da doğdu. Genellikle komedi filmlerinde yer alan oyuncunun en bilinen yapımları ise Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004), The 40-Year-Old Virgin (2005), Knocked Up (2007), Forgetting Sarah Marshall (2008), I Love You, Man (2009), Dinner for Schmucks (2010),Our Idiot Brother (2011), The Perks of Being a Wallflower (2012) ve This Is 40 (2012). Televizyonda NBC dizisi Friends'te son iki sezon Phoebe Buffay'in sevgilisi ve gelecekteki kocası Mike Hannigan'ı canlandırdı. Oyuncu ayrıca Tim and Eric'te de yer aldı.