Dünyanın en yakışıklı erkekleri 2021 listesi belli oldu: İşte 20 isim

18- Robert Downey Jr.

4 Nisan 1965 New York, Manhattan doğumlu olan Robert Downey Jr. Yahudi asıllı bir aileden gelmektedir. Genç yaşta tanıştığı uyuşturucu nedeniyle devam ettiği hiçbir okulu tamamlayamayan Downey Jr.’ın şansı sinema ve televizyonda döner. Çeşitli filmlerde rol aldıktan sonra Saturday Night Live ekibinde yıldızı parlar. Tuff Turf (1985), Tuhaf Bilim (1985) ve True Believer (1989) gibi filmlerinin ardından esas yükselişini ise Oscar’a aday gösterildiği Chaplin filmiyle yapar. 90’lı ve 2000’li yıllarda rol aldığı yapımların yanı sıra tekrarlayan uyuşturucu bağımlılığı ile de gündemden düşmeyen Robert Downey Jr. 2008’de Tropic Thunder ile bir kez daha Oscar’a aday gösterilir. Aynı yıl yeniden başlayan Iron Man serisi ile sahalara geri döndüğünü kanıtlayan Robert Downey Jr. kariyerinin bu ikinci döneminde altın çağını yaşadı. 2004’te ise ilk ve tek albümü olan “The Futurist”’i çıkarmıştır.