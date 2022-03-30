Ege’nin iki yakası yeniden kavuşuyor
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Seferihisar Samos arası gerçekleşecek feribot seferlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti belirterek “Samos seferleri Seferihisar'ın uluslararası turizmdeki konumunu güçlendiriyor. Yunan adaları ile ortak geçmişimiz ve kültürümüz var. Özellikle kültür ve tarih odaklı turizm vizyonumuz için iki yakanın bir araya gelebiliyor olması çok önemli” dedi.
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