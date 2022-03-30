Ege’nin iki yakası yeniden kavuşuyor

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2022 Çarşamba, 09:18
<p>Pandemi nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen Seferihisar-Samos seferleri 23 Nisan 2022’de başlıyor.</p>

Pandemi nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen Seferihisar-Samos seferleri 23 Nisan 2022’de başlıyor.

<p>Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Seferihisar Samos arası gerçekleşecek feribot seferlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti belirterek “Samos&nbsp; seferleri Seferihisar'ın uluslararası turizmdeki konumunu güçlendiriyor. Yunan adaları ile ortak geçmişimiz ve kültürümüz var. Özellikle kültür ve tarih odaklı turizm vizyonumuz için iki yakanın bir araya gelebiliyor olması çok önemli” dedi.</p>

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Seferihisar Samos arası gerçekleşecek feribot seferlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti belirterek “Samos  seferleri Seferihisar'ın uluslararası turizmdeki konumunu güçlendiriyor. Yunan adaları ile ortak geçmişimiz ve kültürümüz var. Özellikle kültür ve tarih odaklı turizm vizyonumuz için iki yakanın bir araya gelebiliyor olması çok önemli” dedi.

<p>İyon Kentler Birliği projesinden de bahseden Başkan Yetişkin şunları söyledi:</p>

İyon Kentler Birliği projesinden de bahseden Başkan Yetişkin şunları söyledi:

<p>Seferihisar Belediyesi olarak hayata geçireceğimiz İyon Kentler Birliği projemiz kapsamında hazırladığımız kültür rotasına Samos da dahil. Bir arada, dayanışma içinde olmanın en çok gerektiği günlerdeyiz. Bu sebeple birlik olmayı çok önemsiyoruz.</p>

Seferihisar Belediyesi olarak hayata geçireceğimiz İyon Kentler Birliği projemiz kapsamında hazırladığımız kültür rotasına Samos da dahil. Bir arada, dayanışma içinde olmanın en çok gerektiği günlerdeyiz. Bu sebeple birlik olmayı çok önemsiyoruz.

<p>Özellikle Avrupalı turistlerin son yıllarda oldukça ilgi gösterdiği bir şey kültürel rotalar. Biz yalnızca rota hazırlamakla kalmayarak, kıyı egeyi kültür-sanat faaliyetleri ile donatacağız.</p>

Özellikle Avrupalı turistlerin son yıllarda oldukça ilgi gösterdiği bir şey kültürel rotalar. Biz yalnızca rota hazırlamakla kalmayarak, kıyı egeyi kültür-sanat faaliyetleri ile donatacağız.

<p>Feribot seferleri Samos’ta olan, projeyi duyan ve ilgisini çekenlerin kolaylıkla gelebileceği bir vasıta olacak. Kentlerimiz arası iletişimi güçlendireceğimiz bir turizm sezonu bizi bekliyor.</p>

Feribot seferleri Samos’ta olan, projeyi duyan ve ilgisini çekenlerin kolaylıkla gelebileceği bir vasıta olacak. Kentlerimiz arası iletişimi güçlendireceğimiz bir turizm sezonu bizi bekliyor.

<p>23 Nisan Cumartesi başlayacak ve her Cuma ve Cumartesi günü devam edecek seferler için aşı kartı zorunluluğu bulunuyor.</p>

23 Nisan Cumartesi başlayacak ve her Cuma ve Cumartesi günü devam edecek seferler için aşı kartı zorunluluğu bulunuyor.

<p>Aşı kartı olmayan vatandaşların da 72 saat önceden alınan negatif sonuçlu PCR testi göstermesi gerekmekte.</p>

Aşı kartı olmayan vatandaşların da 72 saat önceden alınan negatif sonuçlu PCR testi göstermesi gerekmekte.

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