Ege’nin iki yakası yeniden kavuşuyor

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Seferihisar Samos arası gerçekleşecek feribot seferlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti belirterek “Samos seferleri Seferihisar'ın uluslararası turizmdeki konumunu güçlendiriyor. Yunan adaları ile ortak geçmişimiz ve kültürümüz var. Özellikle kültür ve tarih odaklı turizm vizyonumuz için iki yakanın bir araya gelebiliyor olması çok önemli” dedi.