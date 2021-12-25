En değerli Türk futbolcular belli oldu: Listede Süper Lig'den 2 isim

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2021 Cumartesi, 14:02
En değerli Türk futbolcular belli oldu: Listede Süper Lig'den 2 isim

KPMG Football Benchmark’ın hazırladığı raporda en değerli 10 Türk futbolcuları açıkladı.

En değerli Türk futbolcular belli oldu: Listede Süper Lig'den 2 isim

10) ALTAY BAYINDIR (FENERBAHÇE) - 17.3 MİLYON EURO

En değerli Türk futbolcular belli oldu: Listede Süper Lig'den 2 isim

9) ENES ÜNAL (GETAFE) - 18.7 MİLYON EURO 

En değerli Türk futbolcular belli oldu: Listede Süper Lig'den 2 isim

8) UĞURCAN ÇAKIR (TRABZONSPOR) - 19.2 MİLYON EURO 

En değerli Türk futbolcular belli oldu: Listede Süper Lig'den 2 isim

7) YUSUF YAZICI (LILLE) - 20.7 MİLYON EURO 

En değerli Türk futbolcular belli oldu: Listede Süper Lig'den 2 isim

6) ZEKİ ÇELİK (LILLE) - 21.3 MİLYON EURO

En değerli Türk futbolcular belli oldu: Listede Süper Lig'den 2 isim

5) CENGİZ ÜNDER (MARSİLYA) - 21.5 MİLYON EURO 

En değerli Türk futbolcular belli oldu: Listede Süper Lig'den 2 isim

4) OZAN KABAK (NORWICH) - 22.3 MİLYON EURO

En değerli Türk futbolcular belli oldu: Listede Süper Lig'den 2 isim

3) MERİH DEMİRAL (ATALANTA) - 25.2 MİLYON EURO 

En değerli Türk futbolcular belli oldu: Listede Süper Lig'den 2 isim

2) ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (LEICESTER CITY) - 37.8 MİLYON EURO

En değerli Türk futbolcular belli oldu: Listede Süper Lig'den 2 isim

1) HAKAN ÇALHANOĞLU (INTER) - 39.6 MİLYON EURO 


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