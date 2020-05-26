<p>Erzurum'da etkili olan sağanak yağmur sonrası tarihte ilk kez Olur ilçesine ekilen 20 bin liralık 10 bin adet lavanta sel suları altında kaldı.</p>
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Erzurum'da etkili olan sağanak yağmur sonrası tarihte ilk kez Olur ilçesine ekilen 20 bin liralık 10 bin adet lavanta sel suları altında kaldı.

<p>Oltu ve çevresinde yaklaşık 2 gündür etkili olan sağanak, Oltu Çayı'nın debisini yükseltti.</p>
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Oltu ve çevresinde yaklaşık 2 gündür etkili olan sağanak, Oltu Çayı'nın debisini yükseltti.

<p>Köprü yıkan sular, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon projesi kapsamında yapılan seralara zarar verdi.</p>
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Köprü yıkan sular, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon projesi kapsamında yapılan seralara zarar verdi.

<p>Bölgedeki yaklaşık 40 bin dönüm ekili arazi sular altında kaldı. Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi'ndeki köprü sel sularıyla yıkıldı. Taşkından zarar gören vatandaşları ziyaret eden Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, belediyeye ait iş makineleriyle vatandaşlara yardımcı olacaklarını bildirdi.&nbsp;</p>
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Bölgedeki yaklaşık 40 bin dönüm ekili arazi sular altında kaldı. Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi'ndeki köprü sel sularıyla yıkıldı. Taşkından zarar gören vatandaşları ziyaret eden Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, belediyeye ait iş makineleriyle vatandaşlara yardımcı olacaklarını bildirdi. 

<p>Bölge halkı, Olur'a bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki sulama arkının bentlerinin iyi olmadığını belirterek, yağmur sularıyla birlikte taşan Oltu Çayı'nın ekili arazilere zarar verdiğini söyledi.<br></p>
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Bölge halkı, Olur'a bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki sulama arkının bentlerinin iyi olmadığını belirterek, yağmur sularıyla birlikte taşan Oltu Çayı'nın ekili arazilere zarar verdiğini söyledi.

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