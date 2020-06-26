<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;">- Rize sahiline renk katması planlanan emektar F-4 phantom-II savaş uçağı, Bağdatlı Mahallesi eski yat limanı alanında montaj çalışmaları 10 günde tamamlanarak yerine yerleştirildi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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- Rize sahiline renk katması planlanan emektar F-4 phantom-II savaş uçağı, Bağdatlı Mahallesi eski yat limanı alanında montaj çalışmaları 10 günde tamamlanarak yerine yerleştirildi.


<p><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Türk Hava Kuvvetlerinde yıllarca başarılı görevler almış ancak aktif kullanım süresini tamamlamış olması nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri envanterinden geri çekilen F-4 Phantom- II savaş uçağı, Rize’ye getirildi.&nbsp;</span><br></p>
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Türk Hava Kuvvetlerinde yıllarca başarılı görevler almış ancak aktif kullanım süresini tamamlamış olması nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri envanterinden geri çekilen F-4 Phantom- II savaş uçağı, Rize’ye getirildi. 

<p><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Türk Hava Kuvvetlerinden gelen teknik ekip ve Rize Belediyesi ekipleri tarafından uçağın yerleştirileceği alanda zemin iyileştirme çalışması yapılarak, uçak belirlenen alana yerleştirildi.&nbsp;</span><br></p>
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Türk Hava Kuvvetlerinden gelen teknik ekip ve Rize Belediyesi ekipleri tarafından uçağın yerleştirileceği alanda zemin iyileştirme çalışması yapılarak, uçak belirlenen alana yerleştirildi. 

<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;">Montaj aşamasında vatandaşların ilgi odağı haline gelen uçak beğeni kazandı. Uçağın yerleştirildiği alanda ilerleyen süreçte şehitlik anıtı, Türk bayrağı yapılması da planlanıyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Montaj aşamasında vatandaşların ilgi odağı haline gelen uçak beğeni kazandı. Uçağın yerleştirildiği alanda ilerleyen süreçte şehitlik anıtı, Türk bayrağı yapılması da planlanıyor.


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