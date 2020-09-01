<p>Sosyal medyanın en önemli platformlarından biri olan&nbsp; Facebook'un çalışanlarına ödediği maaşlar ortaya çıktı.&nbsp;</p>
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Sosyal medyanın en önemli platformlarından biri olan  Facebook'un çalışanlarına ödediği maaşlar ortaya çıktı. 

<p>Business Insider'ın haberine göre Facebook'ta 78 bin 499 dolardan, 345 bin 221 dolara kadar maaş alan çalışan var.<br></p><p><strong>İşte Facebook çalışanlarının yıllık maaşları:</strong><br data-mce-bogus="1"></p>
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Business Insider'ın haberine göre Facebook'ta 78 bin 499 dolardan, 345 bin 221 dolara kadar maaş alan çalışan var.

İşte Facebook çalışanlarının yıllık maaşları:

<p><strong>Mühendis:</strong> 110,000 - 221,597 dolar</p><p><strong>Analiz departmanı ekip lideri:</strong> 155,000 dolar</p><p><strong>Ürün geliştirici:</strong> 105,000 - 199,355 dolar</p><p><strong>Önyüz mühendisi:</strong> 110,000 - 225,000 dolar</p><p><strong>Ürün menajeri:</strong> 110,000 - 240,000 dolar</p><p><strong>Güvenlik mühendisi:</strong> 115,000 - 215,000 dolar</p><p><strong>Elektrik mühendisi:</strong> 125,000 - 205,000 dolar</p><p><strong>Optik bilimci:</strong> 140,000 - 180,359 dolar</p><p><strong>Hardware mühendisi:</strong> 155,000 - 208,192 dolar</p>
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Mühendis: 110,000 - 221,597 dolar

Analiz departmanı ekip lideri: 155,000 dolar

Ürün geliştirici: 105,000 - 199,355 dolar

Önyüz mühendisi: 110,000 - 225,000 dolar

Ürün menajeri: 110,000 - 240,000 dolar

Güvenlik mühendisi: 115,000 - 215,000 dolar

Elektrik mühendisi: 125,000 - 205,000 dolar

Optik bilimci: 140,000 - 180,359 dolar

Hardware mühendisi: 155,000 - 208,192 dolar

<p><strong>Direktör:</strong> 284,200 - 345,221 dolar</p><p><strong>Network mühendisi:</strong> 78,499 - 180,000 dolar</p><p><strong>İçerik strateji uzmanı:</strong> 115,000 - 180,000 dolar</p><p><strong>Data bilimci:</strong> 110,659 - 216,331 dolar</p><p><strong>Software mühendisi:</strong> 110,000 - 280,000 dolar</p><p><strong>Data mühendisi:</strong> 110,000 - 195,424 dolar</p><p><strong>Mühendislik Müdürü:</strong> 171,000 - 280,000 dolar</p><p><strong>Teknik program yöneticisi:</strong> 111,636 - 225,000 dolar</p>
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Direktör: 284,200 - 345,221 dolar

Network mühendisi: 78,499 - 180,000 dolar

İçerik strateji uzmanı: 115,000 - 180,000 dolar

Data bilimci: 110,659 - 216,331 dolar

Software mühendisi: 110,000 - 280,000 dolar

Data mühendisi: 110,000 - 195,424 dolar

Mühendislik Müdürü: 171,000 - 280,000 dolar

Teknik program yöneticisi: 111,636 - 225,000 dolar

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