3
Mühendis: 110,000 - 221,597 dolar
Analiz departmanı ekip lideri: 155,000 dolar
Ürün geliştirici: 105,000 - 199,355 dolar
Önyüz mühendisi: 110,000 - 225,000 dolar
Ürün menajeri: 110,000 - 240,000 dolar
Güvenlik mühendisi: 115,000 - 215,000 dolar
Elektrik mühendisi: 125,000 - 205,000 dolar
Optik bilimci: 140,000 - 180,359 dolar
Hardware mühendisi: 155,000 - 208,192 dolar
4
Direktör: 284,200 - 345,221 dolar
Network mühendisi: 78,499 - 180,000 dolar
İçerik strateji uzmanı: 115,000 - 180,000 dolar
Data bilimci: 110,659 - 216,331 dolar
Software mühendisi: 110,000 - 280,000 dolar
Data mühendisi: 110,000 - 195,424 dolar
Mühendislik Müdürü: 171,000 - 280,000 dolar
Teknik program yöneticisi: 111,636 - 225,000 dolar
Video Haberler
- Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz
- 10 lira için binlerce lira istedi
- Berber koltuğundaki müşteriye infaz!
- Sinan Oğan ile AKP’li Hacısalihoğlu arasında gerginlik
- Pala ve sopalı esnaf kavgası kamerada
- Yardım çığlığı: Polis çağırın, beni taciz edemezsin!
- Açlığa ve susuzluğa 10 haftaya kadar dayanabiliyor
- Maske takmayan kasiyerden müşteriye: Bas git!
- 'Evli kadına mesaj atan' kişiye linç girişimi
- Barış Atay'a saldırının ilk görüntüleri ortaya çıktı