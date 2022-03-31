FETÖ operasyonunda şaşkına çeviren görüntü: Süpürgeden para fışkırdı

İstanbul ve Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün “yeniden yapılanma” metotları ve şifreleri deşifre oldu. 2 milyon 300 bin lirayı bulan para ve altın varlığının ele geçirildiği baskınlarda, örgüt içi haberleşmeyi sanal ortamda şifreli uygulamalar üzerinden yürüten FETÖ mensuplarının, gizli toplantıları ve haberleşmeyi ise yurt dışı kaynaklı hatlar üzerinden değişik isim altında şifreli kodlarla sağladıkları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 22 Mart’ta İstanbul ve Bursa'da bir dizi operasyon gerçekleştirmiş, baskınlarda örgütün “Marmara bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması” içinde yer alan 11 şüpheli yakalanmıştı.