<p>Türkiye'deki flamingoların iki üreme sahasından biri olan İzmir, kış mevsiminde de Anadolu'nun "allı turnası"na ev sahipliği yapmaya devam ediyor.</p>
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Türkiye'deki flamingoların iki üreme sahasından biri olan İzmir, kış mevsiminde de Anadolu'nun "allı turnası"na ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

<p>Sahildeki Çakalburnu Lagünü'nde pembe beyaz görüntüleriyle dikkat çeken flamingolar, güzel görüntü oluşturuyor.&nbsp;</p>
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Sahildeki Çakalburnu Lagünü'nde pembe beyaz görüntüleriyle dikkat çeken flamingolar, güzel görüntü oluşturuyor. 

<p>Sahildeki Çakalburnu Lagünü'nde pembe beyaz görüntüleriyle dikkat çeken flamingolar, güzel görüntü oluşturuyor. (AA)</p>
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Sahildeki Çakalburnu Lagünü'nde pembe beyaz görüntüleriyle dikkat çeken flamingolar, güzel görüntü oluşturuyor. (AA)

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