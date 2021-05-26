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"Değerli Üyemiz,

29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelenmiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk.