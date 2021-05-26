<p>Galatasaray Spor Kulübü, İçişleri Bakanlığı'nın pandemi genelgesi nedeniyle ertelenen Divan Kurulu başkanlık seçiminin 18 Haziran günü saat 10.00'da, Galatasaray Lisesi'nde yapılacağını açıkladı.<br></p>
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Galatasaray Spor Kulübü, İçişleri Bakanlığı'nın pandemi genelgesi nedeniyle ertelenen Divan Kurulu başkanlık seçiminin 18 Haziran günü saat 10.00'da, Galatasaray Lisesi'nde yapılacağını açıkladı.

<p>"Değerli Üyemiz,</p><p>29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelenmiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk.</p>
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"Değerli Üyemiz,

29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelenmiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk.

<p>Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00-15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi'nde yapılacaktır.<br></p>
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Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00-15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi'nde yapılacaktır.

<p>Saygılarımızla,</p><p>Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı"</p>
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Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı"

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