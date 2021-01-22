. Araban
Ovası'nda üretimi yapılan sarımsakla ilgili ciddi istihdam sağlandığını anlatan
Doğru, hasat döneminde yaklaşık 10 bin tarım işçisinin ilçede çalıştığını ifade
ederek, "Geçen yıl ilçemizde 15 bin dekar sarımsak üretim alanımız vardı.
Bu yıl 25 bin dekar ekim alanımız mevcut. Ekim alanlarının her geçen gün de
artacağını düşünüyorum. Bu yıl dönüm rekoltenin daha da artacağını
öngörüyoruz" dedi.
Hasan Doğru,
sarımsak üreticilerinin oluşturduğu kooperatifin de faaliyete geçmesiyle ürüne
ciddi katma değer sağlayacağını söyledi. Proje kapsamında soğuk hava deposunun
kurulması, sarımsağın işletilmesi, kurutulması ve turşusunun yapılması gibi
çalışmalar olacağını anlatan Doğru, "Cumhurbaşkanımız tarafından açılacak
olan kooperatifimizin projesi yaklaşık yirmi gün öncesinde onaylandı. 500 bin
TL bütçe ile bu proje hayata geçirilecek. 250 bin TL yüzde 50 payla belediye
olarak biz de kooperatife ortak olacağız. İşin lokomotifi belediye olacak.
Çiftçilerimiz için sarımsağa bir katma değer katacağız. Soğuk hava deposunun
kurulması, bunun işletilmesi, kurutulması, turşusunun yapılması gibi çalışmalar
olacak" şeklinde konuştu.
Araban
Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise, Türkiye'de sarımsak ihtiyacının yüzde
25'nin ilçeden karşılandığını Araban sarımsağının kaliteli olmasının sebebinin
de ekimin diğer bölgelere göre erken olmasından kaynaklandığını söyledi. Altun,
hasat dönemi çevre illerden gelen 10 bin mevsimlik tarım işçisinin ilçede
istihdam edildiğini ifade etti. Geçen yıl 25 bin ton olan sarımsak rekoltesinin
bu yıl 40 bin ton olmasının beklendiğini Altun şöyle konuştu:
"Çiftçilerimiz
sarımsaklarını eylül ayında ekiyor ve mayıs ayında hasadını yapıyoruz. Sarımsak
yaklaşık dokuz ay toprak içinde oluşumunu sağlıyor. Ovamızda 25 bin dekar
alanda sarımsak üretimi var. Sarımsak üretimimizle aslında hem biz çalışan
işçilerimize istihdam sağlıyoruz hem de Türkiye'nin sarımsak ihtiyacını
karşılıyoruz."
İlçedeki
çiftçilerden Mustafa Doğan ise Araban Ovası’nda yetişen sarımsağın dünyadaki en
lezzetli ve en kaliteli sarımsak olduğunu ifade etti.
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