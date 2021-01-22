8

"Çiftçilerimiz sarımsaklarını eylül ayında ekiyor ve mayıs ayında hasadını yapıyoruz. Sarımsak yaklaşık dokuz ay toprak içinde oluşumunu sağlıyor. Ovamızda 25 bin dekar alanda sarımsak üretimi var. Sarımsak üretimimizle aslında hem biz çalışan işçilerimize istihdam sağlıyoruz hem de Türkiye'nin sarımsak ihtiyacını karşılıyoruz."

İlçedeki çiftçilerden Mustafa Doğan ise Araban Ovası’nda yetişen sarımsağın dünyadaki en lezzetli ve en kaliteli sarımsak olduğunu ifade etti.