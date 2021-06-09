<p>1 Haziran itibariyle başlayan kademeli normalleşme süreci devam ederken, gözler bir kez daha kabine toplantısına çevrildi.</p><p>Erkene alınan kabine toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek.</p><p>Peki, gözlerin çevrildiği toplantıda masada hangi konular var? <strong>İşte tüm detaylar...</strong><br></p>
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1 Haziran itibariyle başlayan kademeli normalleşme süreci devam ederken, gözler bir kez daha kabine toplantısına çevrildi.

Erkene alınan kabine toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek.

Peki, gözlerin çevrildiği toplantıda masada hangi konular var? İşte tüm detaylar...

<p>Türkiye, 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme sürecine girdi. Yasaklar ve kısıtlamalarla ilgili yeni kararların alındığı son kabine toplantısının ardından, kabine üyeleri yarın bir kez daha toplanacak. Kritik toplantı öncesinde ise Bilim Kurulu'nun bir toplantı yapması bekleniyor.<br></p>
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Türkiye, 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme sürecine girdi. Yasaklar ve kısıtlamalarla ilgili yeni kararların alındığı son kabine toplantısının ardından, kabine üyeleri yarın bir kez daha toplanacak. Kritik toplantı öncesinde ise Bilim Kurulu'nun bir toplantı yapması bekleniyor.

<p>Saray'da gerçekleştirilecek toplantının en önemli gündem maddesini koronavirüs salgını oluşturuyor. Yarınki toplantıda, koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmalarının ele alınması bekleniyor.<br></p>
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Saray'da gerçekleştirilecek toplantının en önemli gündem maddesini koronavirüs salgını oluşturuyor. Yarınki toplantıda, koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmalarının ele alınması bekleniyor.

<p>Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'de başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı.&nbsp;<br></p>
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Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'de başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. 

<p>Pazar günü kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı, yarın gerçekleştirilecek toplantıda karara bağlanacak konular arasında yer alıyor.<br></p>
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Pazar günü kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı, yarın gerçekleştirilecek toplantıda karara bağlanacak konular arasında yer alıyor.

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