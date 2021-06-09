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Türkiye, 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme sürecine girdi. Yasaklar ve kısıtlamalarla ilgili yeni kararların alındığı son kabine toplantısının ardından, kabine üyeleri yarın bir kez daha toplanacak. Kritik toplantı öncesinde ise Bilim Kurulu'nun bir toplantı yapması bekleniyor.

