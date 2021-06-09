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1 Haziran itibariyle başlayan kademeli normalleşme süreci devam ederken, gözler bir kez daha kabine toplantısına çevrildi.
Erkene alınan kabine toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek.
Peki, gözlerin çevrildiği toplantıda masada hangi konular var? İşte tüm detaylar...
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Saray'da gerçekleştirilecek toplantının en önemli gündem maddesini koronavirüs salgını oluşturuyor. Yarınki toplantıda, koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmalarının ele alınması bekleniyor.
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