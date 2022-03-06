Harkov’da bombalanan halk pazarları: Temel ihtiyaçlara ulaşım kesildi

(DHA)
06 Mart 2022 Pazar, 14:21
Harkov’da bombalanan halk pazarları: Temel ihtiyaçlara ulaşım kesildi

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, saldırıların şiddetli yaşandığı Harkov’daki halk pazarlarının durumuna işaret ederek halkın gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinden mahsur kaldığını duyurdu.

Harkov’da bombalanan halk pazarları: Temel ihtiyaçlara ulaşım kesildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar, Harkov’da halk pazarlarının da hedef alınarak bombalandığını belirterek halkın gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine ulaşımının kesildiğini belirtti.

Harkov’da bombalanan halk pazarları: Temel ihtiyaçlara ulaşım kesildi

Dzheppar açıklamasında “Harkov. Rus işgalciler sadece yerleşim alanlarını yok etmek ve sivilleri öldürmekle kalmıyor, aynı zamanda insanları gıda ve temel ürünlerden mahrum bırakmak için pazarları da bombalıyor” dedi.

Harkov’da bombalanan halk pazarları: Temel ihtiyaçlara ulaşım kesildi

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler