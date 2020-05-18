Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 15
ilin arasında bulunan Bursa'da bazı vatandaşlar korona virüsten korunmak için
farklı bir çözüm buldu. Şehir merkezinde sosyal mesafe kurallarına uymakta
zorluk yaşayan vatandaşlar hayatlarını karavanlarda devam ettirmeye başladı.
Dış dünyadan izole olan ve sadece 50 karavanın bulunduğu parkta yaklaşık
100 vatandaş yaşıyor. Eski köy hayatını ve komşuluğun hasretini gideren
vatandaşlar aynı zamanda can dostları olan kedi ve köpeklerle zaman geçirmenin
de zevkini sürüyor. Boş zamanlarında da bol bol komşularıyla birlikte vakit
geçiren karavancılar, korona virüs salgınından böyle korunuyor. Hayatı eve
değil de karavana sığdıran bu hem izole bir hayat yaşarken hem de doğanın ve
yeşilin tadını çıkartıyor.
Misi Karavan Kamp işletmecisi Okan Gök, "Salgın döneminde biz burada
bir birimizle mesafeli bir şekilde, eski köy hayatını komşuluğu yaşıyoruz. Hem
çocuklarımız, hem de kedi ve köpeklerimizle burada yeşilliğin çiçeklerin
içerisinde yaşıyoruz. Şu an dünya olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Biz burada
mutlu ve huzurlu bir şekilde bu günleri atlatmaya çalışıyoruz. Herkes kendi
karavanın kenarındaki, bahçesinde ve kendi edindiği hobilerle günü geçiriyor.
Sosyal mesafeye dikkat ederek edindiğimiz arkadaşlarımızla oturup çay içip
sohbet ediyoruz. Karavanlarımızda her türlü imkan var. Gece karavanda, gündüz
bahçelerimizde zaman geçiriyoruz. Her yaptığımız şeyi burada paylaşıyoruz. O koca
sitelerden bu hayata dönmemiz gerektiğini bu salgın bize gösterdi" dedi.
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