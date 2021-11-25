İranlı kaleciden suçlamalara karşı yeni hamle

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2021 Perşembe, 13:32
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">İran Kadın Milli Futbol Takımı'nın file bekçisi, hakkında suçlamalarda bulunan Ürdün Futbol Federasyonu'na cinsel taciz davası açacak.</p>

İran Kadın Milli Futbol Takımı'nın file bekçisi, hakkında suçlamalarda bulunan Ürdün Futbol Federasyonu'na cinsel taciz davası açacak.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Ürdün ile İran arasında oynanan Kadınlar Asya Kupası elemeleri maçının ardından tartışmalar başladı.</p>

Ürdün ile İran arasında oynanan Kadınlar Asya Kupası elemeleri maçının ardından tartışmalar başladı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Ürdün Futbol Federasyonu, Koudaei'nin fotoğraflarını paylaşarak erkek olduğunu iddia etmiş ve FIFA'ya şikayette bulunmuştu.</p>

Ürdün Futbol Federasyonu, Koudaei'nin fotoğraflarını paylaşarak erkek olduğunu iddia etmiş ve FIFA'ya şikayette bulunmuştu.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Suçlamaların ardından İranlı kaleci de karşı hamle yaptı.</p>

Suçlamaların ardından İranlı kaleci de karşı hamle yaptı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Asya Futbol Konfederasyonu'nun Etik ve Disiplin Komitesi'ne mektup yollayan Zohreh Koudaei, Ürdünlü yetkililer hakkında cinsel taciz davası açacağını duyurdu.</p>

Asya Futbol Konfederasyonu'nun Etik ve Disiplin Komitesi'ne mektup yollayan Zohreh Koudaei, Ürdünlü yetkililer hakkında cinsel taciz davası açacağını duyurdu.


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