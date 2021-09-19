İstanbul'da bu sabah... Gün ağardı, hasarın boyutları ortaya çıktı

Sultangazi ilçesi şiddetli rüzgâr ve sağanak yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Yayla Mahallesi'nde şiddetli rüzgâr nedeniyle çok sayıda ev ve ahırın çatısı uçarken, bazı evlerde kısmi yıkılmalar meydana geldi.

