İstanbul'da bu sabah... Gün ağardı, hasarın boyutları ortaya çıktı

(DHA)
19 Eylül 2021 Pazar, 12:04
<p>İstanbul için şiddetli rüzgâr ve yağış uyarısı yapılmasının ardından dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgâr ve sağanak yağış İstanbul'un birçok yerinde etkisini gösterdi.&nbsp;<br></p>

İstanbul için şiddetli rüzgâr ve yağış uyarısı yapılmasının ardından dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgâr ve sağanak yağış İstanbul'un birçok yerinde etkisini gösterdi. 

<p>Sultangazi ilçesi şiddetli rüzgâr ve sağanak yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Yayla Mahallesi'nde şiddetli rüzgâr nedeniyle çok sayıda ev ve ahırın çatısı uçarken, bazı evlerde kısmi yıkılmalar meydana geldi.<br></p>

Sultangazi ilçesi şiddetli rüzgâr ve sağanak yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Yayla Mahallesi'nde şiddetli rüzgâr nedeniyle çok sayıda ev ve ahırın çatısı uçarken, bazı evlerde kısmi yıkılmalar meydana geldi.

<p>Mahallenin son durumu havadan fotoğraflandı. Havadan çekilen görüntülerde fırtınanın çatılarda meydana getirdiği yıkım gözler önüne serildi.<br></p>

Mahallenin son durumu havadan fotoğraflandı. Havadan çekilen görüntülerde fırtınanın çatılarda meydana getirdiği yıkım gözler önüne serildi.

<p>Sabahın ilk saatlerinde ise mahallede çalışma başladı.&nbsp;<br></p>

Sabahın ilk saatlerinde ise mahallede çalışma başladı. 

<p>Evleri zarar gören yurttaşlar uçan çatılardan sokaklara dökülen parçaları topladı.&nbsp;<br></p>

Evleri zarar gören yurttaşlar uçan çatılardan sokaklara dökülen parçaları topladı. 

<p>Sultangazi Belediyesi ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri de günün ilk saatlerinde mahallede çalışma başlattı.<br></p>

Sultangazi Belediyesi ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri de günün ilk saatlerinde mahallede çalışma başlattı.

<p>Fırtınada yan binadaki çatının evine düşmesiyle mağdur olan Göksel Arslan, "Akşam 5-10 dakikada oldu. Yan taraftaki çatı komple gelip benim eve ve çevresine düştü. Gündüz gözüyle gelip hasar tespiti yapacaklar. Tahmini 10 bin liralık zararımız var" dedi.&nbsp;<br></p>

Fırtınada yan binadaki çatının evine düşmesiyle mağdur olan Göksel Arslan, "Akşam 5-10 dakikada oldu. Yan taraftaki çatı komple gelip benim eve ve çevresine düştü. Gündüz gözüyle gelip hasar tespiti yapacaklar. Tahmini 10 bin liralık zararımız var" dedi. 

<p>Fırtınaya berber dükkânında yakalanan ve otomobili zarar gören İsa Erkin isimli yurttaş da konuşmasında, "5 dakika içinde ortalık birbirine girdi, göz gözü görmüyordu. Ben berberdeydim, camları tutuyorduk üzerimize gelmesin diye. Arabam park halindeydi karşıdaki çatıyı alıp getirmiş rüzgâr" ifadelerini kullandı.<br></p>

Fırtınaya berber dükkânında yakalanan ve otomobili zarar gören İsa Erkin isimli yurttaş da konuşmasında, "5 dakika içinde ortalık birbirine girdi, göz gözü görmüyordu. Ben berberdeydim, camları tutuyorduk üzerimize gelmesin diye. Arabam park halindeydi karşıdaki çatıyı alıp getirmiş rüzgâr" ifadelerini kullandı.

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