İstanbul'da bu sabah... Gün ağardı, hasarın boyutları ortaya çıktı
Fırtınaya berber dükkânında yakalanan ve otomobili zarar gören İsa Erkin isimli yurttaş da konuşmasında, "5 dakika içinde ortalık birbirine girdi, göz gözü görmüyordu. Ben berberdeydim, camları tutuyorduk üzerimize gelmesin diye. Arabam park halindeydi karşıdaki çatıyı alıp getirmiş rüzgâr" ifadelerini kullandı.
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