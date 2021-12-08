İstanbul'da büyük operasyon: 10 ton temizlik ürünü ele geçirildi

ANKA
08 Aralık 2021 Çarşamba, 13:21
<p>İstanbul'da, piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olduğu belirtilen 10 ton sahte temizlik ürünü ele geçirilirken, operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.</p>

İstanbul'da, piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olduğu belirtilen 10 ton sahte temizlik ürünü ele geçirilirken, operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

<p>İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir kamyona yüklenmiş sahte toz ve sıvı deterjanların piyasaya sürülmek üzere olduğu ihbarı üzerine dün baskın düzenledi.</p>

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir kamyona yüklenmiş sahte toz ve sıvı deterjanların piyasaya sürülmek üzere olduğu ihbarı üzerine dün baskın düzenledi.

<p>Düzenlenen baskında tanınmış markalara ait paketlenmiş yüklü miktarda çeşitli markaların taklidi 280 adet 10 kilogram ağırlığında toz deterjan, 340 adet 4 kilogram ağırlığında sıvı deterjan, 3 bin 380 adet 1 kilogram ağırlığında çamaşır suyu, 2 bin 580 adet 1 kilogram bulaşık deterjanı olmak üzere toplam 10 ton 120 kilogram sahte temizlik ürünü ele geçirildi.</p><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x864x9m?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x864x9m?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div>

Düzenlenen baskında tanınmış markalara ait paketlenmiş yüklü miktarda çeşitli markaların taklidi 280 adet 10 kilogram ağırlığında toz deterjan, 340 adet 4 kilogram ağırlığında sıvı deterjan, 3 bin 380 adet 1 kilogram ağırlığında çamaşır suyu, 2 bin 580 adet 1 kilogram bulaşık deterjanı olmak üzere toplam 10 ton 120 kilogram sahte temizlik ürünü ele geçirildi.

<p>Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 600 bin TL olduğu belirtildi. Operasyonda iş yerinde bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.</p>

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 600 bin TL olduğu belirtildi. Operasyonda iş yerinde bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


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