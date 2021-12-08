İstanbul'da büyük operasyon: 10 ton temizlik ürünü ele geçirildi
Düzenlenen baskında tanınmış markalara ait paketlenmiş yüklü miktarda çeşitli markaların taklidi 280 adet 10 kilogram ağırlığında toz deterjan, 340 adet 4 kilogram ağırlığında sıvı deterjan, 3 bin 380 adet 1 kilogram ağırlığında çamaşır suyu, 2 bin 580 adet 1 kilogram bulaşık deterjanı olmak üzere toplam 10 ton 120 kilogram sahte temizlik ürünü ele geçirildi.
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