İstanbul'da büyük operasyon: 10 ton temizlik ürünü ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir kamyona yüklenmiş sahte toz ve sıvı deterjanların piyasaya sürülmek üzere olduğu ihbarı üzerine dün baskın düzenledi.