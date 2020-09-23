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İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası Hayat Eve Sığar (HES) kodu bugün itibariyle, Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılmasına karar verildi.
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