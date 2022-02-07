İstanbul'da 'lüks otomobil' operasyonu

Operasyonlar kapsamında; İstanbul’da 10 araç, Amasya ve Antalya illerinde 3 araç olmak üzere toplam 13 lüks araç ele geçirildi. Ele geçirilen lüks araçların toplam değerinin yaklaşık 35 milyon TL olduğu ve kaçakçılık yöntemiyle oluşan kamu zararının ise yaklaşık 21 milyon olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.