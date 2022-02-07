İstanbul'da 'lüks otomobil' operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks araçları sahte belgelerle piyasaya süren şebekeye operasyon düzenledi. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL olan 13 lüks araca el konuldu. Şebekenin devleti 21 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri yurt dışından getirdiği araçları sahte belgelerle noter tescili yaptırarak piyasa süren şebekeye ilişkin inceleme başlattı. Zanlıların lüks otomobiller için sahte belgeler düzenlediği, Türkiye’de kayıtlı araçların şase ve motor bilgilerini kullanarak "change" hale getirdiğini belirlendi.
Kaçakçılık Şube ekipleri Almanya, Yunanistan ve İsveç’te İnterpol tarafından çalıntı kaydı olan 4 aracın şase numarasında birkaç değişiklik yapılarak sahte ithalat faturasıyla yeni araç olarak tasdik edildiğini belirledi. Teknik ve fiziki takip ardından 3 ay boyunca operasyonlar gerçekleştiren ekipler 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonlar kapsamında; İstanbul’da 10 araç, Amasya ve Antalya illerinde 3 araç olmak üzere toplam 13 lüks araç ele geçirildi. Ele geçirilen lüks araçların toplam değerinin yaklaşık 35 milyon TL olduğu ve kaçakçılık yöntemiyle oluşan kamu zararının ise yaklaşık 21 milyon olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
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