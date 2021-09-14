<div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x845pdh?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x845pdh?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div><p>Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Erhan Eskimez isimli yurttaş, sabahleyin çalıştığı işyerine girdiğinde duvarda dev bir örümcek gördü. Eskimez, yaklaşık 15 santimetre boyundaki örümceği daha sonra doğa koruma memurunun tavsiyesi üzerine bahçeye bıraktı.&nbsp;<br></p>
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Erhan Eskimez isimli yurttaş, sabahleyin çalıştığı işyerine girdiğinde duvarda dev bir örümcek gördü. Eskimez, yaklaşık 15 santimetre boyundaki örümceği daha sonra doğa koruma memurunun tavsiyesi üzerine bahçeye bıraktı. 

<p>Dervişpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde bulunan bir işyerinde çalışan Erhan Eskimez, dün sabah işyerine gittiğinde duvarda dev örümcek g3örünce şaşırdı. Örümceği yakalayıp bir cam kasenin içerisine koyduğunu anlatan Eskimez, "Sabah işyerime geldiğimde duvarda büyük bir örümcek gördük. Korktuk zehirli mi değil mi bilemedik. Hemen bir duvardan kutunun içerisine, bu noktadaydı kutunun içerisine aldım doğal ortamına kavuşturmak istedik. O yüzden de haber verdik yetkili kişilere" dedi.<br></p>
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Dervişpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde bulunan bir işyerinde çalışan Erhan Eskimez, dün sabah işyerine gittiğinde duvarda dev örümcek g3örünce şaşırdı. Örümceği yakalayıp bir cam kasenin içerisine koyduğunu anlatan Eskimez, "Sabah işyerime geldiğimde duvarda büyük bir örümcek gördük. Korktuk zehirli mi değil mi bilemedik. Hemen bir duvardan kutunun içerisine, bu noktadaydı kutunun içerisine aldım doğal ortamına kavuşturmak istedik. O yüzden de haber verdik yetkili kişilere" dedi.

<p>Erhan Eskimez, Milli Parklar'daki doğa koruma memurluğu ile görüşmesinin ardından onların tavsiyesine uyarak örümceği bahçeye bıraktığını söyledi.</p>
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Erhan Eskimez, Milli Parklar'daki doğa koruma memurluğu ile görüşmesinin ardından onların tavsiyesine uyarak örümceği bahçeye bıraktığını söyledi.

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