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Dervişpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde bulunan bir işyerinde çalışan Erhan Eskimez, dün sabah işyerine gittiğinde duvarda dev örümcek g3örünce şaşırdı. Örümceği yakalayıp bir cam kasenin içerisine koyduğunu anlatan Eskimez, "Sabah işyerime geldiğimde duvarda büyük bir örümcek gördük. Korktuk zehirli mi değil mi bilemedik. Hemen bir duvardan kutunun içerisine, bu noktadaydı kutunun içerisine aldım doğal ortamına kavuşturmak istedik. O yüzden de haber verdik yetkili kişilere" dedi.
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