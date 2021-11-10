İzmir’de Ata’ya saygı için hayat durdu

İzmir / Cumhuriyet
10 Kasım 2021 Çarşamba, 10:45
<p>Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83’üncü yıl dönümünde İzmir’de hayat durdu.&nbsp;<br></p>

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83’üncü yıl dönümünde İzmir’de hayat durdu. 

<p>&nbsp;İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi anma programına katılırken, kentin dört bir köşesinde duygulandıran görüntüler oluştu.</p>

 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi anma programına katılırken, kentin dört bir köşesinde duygulandıran görüntüler oluştu.

<p>10 Kasım’da gün boyu devam edecek anma programlarının ilki, Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törenle başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra, siyasi partilerin temsilcileri, iş dünyası, resmi kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katıldığı törende Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.<br></p>

10 Kasım’da gün boyu devam edecek anma programlarının ilki, Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törenle başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra, siyasi partilerin temsilcileri, iş dünyası, resmi kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katıldığı törende Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

<p>Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te İzmir’de hayat siren sesleri eşliğinde durdu.&nbsp;<br></p>

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te İzmir’de hayat siren sesleri eşliğinde durdu. 

<p>Cumhuriyet Meydanı’ndaki saygı duruşunun yanı sıra kentin dört bir yanında sürücüler, araçlarının kornalarıyla sirenlere eşlik ederken, İzmirliler bulundukları yerde iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.<br></p>

Cumhuriyet Meydanı’ndaki saygı duruşunun yanı sıra kentin dört bir yanında sürücüler, araçlarının kornalarıyla sirenlere eşlik ederken, İzmirliler bulundukları yerde iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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