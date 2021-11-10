İzmir’de Ata’ya saygı için hayat durdu

10 Kasım’da gün boyu devam edecek anma programlarının ilki, Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törenle başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra, siyasi partilerin temsilcileri, iş dünyası, resmi kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katıldığı törende Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

