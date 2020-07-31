<p><p><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;color:black">İzmir'in Balçova ilçesinde dün çıkan orman yangında, 25 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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İzmir'in Balçova ilçesinde dün çıkan orman yangında, 25 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.


<p><p><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;color:black">Balçova Barajı ve teleferik civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının soğutma çalışmaları tamamlandı.&nbsp;<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Balçova Barajı ve teleferik civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının soğutma çalışmaları tamamlandı. 


<p><p><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;color:black">Yangında zarar gören alan drone ile havadan görüntülendi. Görüntüde, barajın hemen üst kısmındaki dik yamaçta etkili olan yangının, siyaha dönüştürdüğü kısım yer alıyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Yangında zarar gören alan drone ile havadan görüntülendi. Görüntüde, barajın hemen üst kısmındaki dik yamaçta etkili olan yangının, siyaha dönüştürdüğü kısım yer alıyor.


<p><p><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;color:black">Öte yandan, yangında yaklaşık 25 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Öte yandan, yangında yaklaşık 25 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.


<p><p><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;color:black">Balçova ilçesinde dün çıkan yangına 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı ve 6 dozerle müdahale edilmiş, bölge ekiplerinin destek verdiği çalışmalarda 210 söndürme işçisi görev yapmış, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de çalışmalara katılmıştı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Balçova ilçesinde dün çıkan yangına 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı ve 6 dozerle müdahale edilmiş, bölge ekiplerinin destek verdiği çalışmalarda 210 söndürme işçisi görev yapmış, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de çalışmalara katılmıştı.


<p><p><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;color:black">Yangın 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Yangın 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.


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