Kahramanmaraş'ta göz kamaştıran yıldızların renk cümbüşü objektiflere yansıdı

Kaya mezarları ve gökyüzündeki yıldızların oluşturduğu ışıltılı görüntülerin yılın farklı zamanlarında ortaya çıktığını söyleyen Özdoğan, “Fotoğraf çekmek için Kahramanmaraş’ın farklı bölgelerine gidiyoruz. Amacımız kentimizin tanıtımını yapmak. Yıldızların ışıltısını çekmek için bazen bir yıl bazen yıllarca beklersiniz ve bölgeyi fotoğraflarsınız. Burada yıldızlarla beraber kaya mezarlarını da fotoğrafladım” dedi.