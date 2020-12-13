<p><p class="MsoNormal">Antalya’nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış dolayısıyla ünlü Kaputaş Plajı'nda deniz turkuaz renk aldı. <o:p></o:p></p><br></p>
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Antalya’nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış dolayısıyla ünlü Kaputaş Plajı'nda deniz turkuaz renk aldı.


<p><p class="MsoNormal">İlçede etkili olan yağışın ardından yağmur suları kanyondan geçerek ünlü Kaputaj Plajı'nda denizle buluştu.&nbsp;<o:p></o:p></p><br></p>
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İlçede etkili olan yağışın ardından yağmur suları kanyondan geçerek ünlü Kaputaj Plajı'nda denizle buluştu. 


<p>Yağmur sularının da etkisiyle Kaputaş'ta denizin rengi turkuaza dönüştü.<br></p>
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Yağmur sularının da etkisiyle Kaputaş'ta denizin rengi turkuaza dönüştü.

<p><p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p>Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler, eşsiz manzaranın fotoğraflarını çekti, özçekim yaptı.&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p><br></p>
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 Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler, eşsiz manzaranın fotoğraflarını çekti, özçekim yaptı. 


<p><p class="MsoNormal">Kaş'a 14 kilometre uzaklıktaki Seyret Çakılı Plajı'nda da yağışın ardından güzel görüntüler oluştu.<o:p></o:p></p><br></p>
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Kaş'a 14 kilometre uzaklıktaki Seyret Çakılı Plajı'nda da yağışın ardından güzel görüntüler oluştu.


<p><p class="MsoNormal">Kaputaş ve Seyret Çakıl'ın sergilediği görsel şölen, drone ile havadan görüntülendi.</p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p><br></p>
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Kaputaş ve Seyret Çakıl'ın sergilediği görsel şölen, drone ile havadan görüntülendi.


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