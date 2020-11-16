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Türkiye’nin dört bir yanındaki ormanlarda sonbahar ile birlikte ortaya birbirinden güzel görüntüler çıkarken, zengin flora ve faunası ile dikkat çeken Kaz Dağları da rengarenk oldu. 1774 metre yüksekliğiyle Kaz Dağları, su ekosistemleri nedeniyle ‘Bin pınarlı dağ’ olarak da anılıyor.
Çok sayıda endemik bitki türünü bünyesinde barındıran Kaz Dağları, yüksek oksijen oranının yanı sıra mitolojik geçmişi ve yerleşim alanlarındaki geleneksel yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.
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