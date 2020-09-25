Yangın, doğal afet ve trafik kazası gibi birçok olayda
herkesin uzaklaşmaya çalıştığı bölgeye koşarak giden Özdek, 34 erkek
meslektaşıyla görevini başarıyla sürdürüyor. Özdek, itfaiye müdürlüğüne gelen
ihbarların ardından alarmın verilmesiyle hızla yangın tulumunu giyiyor, koşarak
bindiği itfaiye aracı ile olay yerine ulaşıyor.
Severek yaptığı mesleğinin zorluklarının da bulunduğunu
belirten Özdek, "Hem fiziksel hem de psikolojik zorluğu var ama en
önemlisi biz burada bireysel bir yarış içerisinde değiliz. Ekip işi yapıyoruz.
Yangına giderken bir canlıyı kurtarırken ekip olarak hareket ettiğimiz için zorlukları
da hep birlikte atlatıyoruz." dedi.
Olaylara müdahalesi sırasında kendisini görenlerin
şaşırdığını anlatan Özdek, şöyle devam etti:
"Genel olarak çok güzel tepkiler alıyorum. Yangına
gittiğimde beni hep erkek zannediyorlar. Bana 'Koçum benim şuraya sıksana
suyu.' diyorlar. Fakat o kaskı çıkardığınızda sizi kadın olarak görmeleri o
kadar gurur verici ki... Hem kendimle hem de bu mesleği yapan kadınlarla gurur
duyuyorum. Sürekli eğitimler alıyorum ve kendimi güçlendiriyorum."
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