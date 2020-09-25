6

Olaylara müdahalesi sırasında kendisini görenlerin şaşırdığını anlatan Özdek, şöyle devam etti:

"Genel olarak çok güzel tepkiler alıyorum. Yangına gittiğimde beni hep erkek zannediyorlar. Bana 'Koçum benim şuraya sıksana suyu.' diyorlar. Fakat o kaskı çıkardığınızda sizi kadın olarak görmeleri o kadar gurur verici ki... Hem kendimle hem de bu mesleği yapan kadınlarla gurur duyuyorum. Sürekli eğitimler alıyorum ve kendimi güçlendiriyorum."