<p>Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan ayrılan Luis Suarez, o dönem Juventus'a transfer olmaya çok yakındı.&nbsp;</p>
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Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan ayrılan Luis Suarez, o dönem Juventus'a transfer olmaya çok yakındı. 

<p>Suarez'in o dönem Juventus'a transfer olmak için girdiği dil sınavında hocalardan yardım aldığı iddiası ise hala gündemde.&nbsp;</p>
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Suarez'in o dönem Juventus'a transfer olmak için girdiği dil sınavında hocalardan yardım aldığı iddiası ise hala gündemde. 

<p>İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Perugia Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmada, Uruguaylı futbolcunun sınavdan "kolay" bir şekilde geçmesini sağladıkları iddia edilen aralarında üniversitenin o dönemki rektörü Prof. Giuliana Grego Bolli de olmak üzere toplam 4 üniversite yetkilisinin yargılanması talep edildi.</p>
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İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Perugia Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmada, Uruguaylı futbolcunun sınavdan "kolay" bir şekilde geçmesini sağladıkları iddia edilen aralarında üniversitenin o dönemki rektörü Prof. Giuliana Grego Bolli de olmak üzere toplam 4 üniversite yetkilisinin yargılanması talep edildi.

<p>Söz konusu talebin inceleneceği ön inceleme duruşmasının 28 Eylül'de yapılacağı bildirildi.</p>
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Söz konusu talebin inceleneceği ön inceleme duruşmasının 28 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

<p>Uruguay Milli Takımı ile Kupa Amerika'da ter döken yıldız forvet bu sezon İspanya La Liga'da,&nbsp; Atletico Madrid'i şampiyonluğa taşımıştı.&nbsp;</p>
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Uruguay Milli Takımı ile Kupa Amerika'da ter döken yıldız forvet bu sezon İspanya La Liga'da,  Atletico Madrid'i şampiyonluğa taşımıştı. 

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