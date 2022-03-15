Lviv’de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi

İHA
15 Mart 2022 Salı, 14:24
Lviv’de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Lviv kentinde bir AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi.

Lviv’de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı savaş 20 gündür aralıksız sürerken, sivil yerleşimleri de bombalamaya devam eden Rus birlikleri, birçok hastaneyi hedef aldı.

Lviv’de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi

 Yaşanan saldırıların ardından Samaritan’s Purse organizasyonu tarafından Lviv kentinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkına sahra hastanesi kuruldu. 

Lviv’de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi

Hastanede tedavilerin ABD’li gönüllü doktorlar tarafından yapılacağı bildirilirken, kurulan hastanede çok sayıda yatak ve acil müdahale alanı hazırlandı.

Güvenlik nedeniyle sığınakların da oluşturulduğu hastane, hasta kabulüne hazır.

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