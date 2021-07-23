<p>Geçen sezon kaybedilen Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen Manchester City, transferde kolları sıvadı.&nbsp;</p>
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Geçen sezon kaybedilen Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen Manchester City, transferde kolları sıvadı. 

<p>Agüero ile yollarını ayıran Manchester City, santrafor arayışlarını sürdürüyor.&nbsp;</p>
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Agüero ile yollarını ayıran Manchester City, santrafor arayışlarını sürdürüyor. 

<p>İngiliz The Sun'un haberine göre Manchester City'nin başkanı Khaldoon Al Mubarak'in yaptığı yaklaşık 186 milyon Avrpluk transfer teklifinin Tottenham tarafından kabul edildiği belirtildi. Uzun süredir konuşulan transferin gerçekleşmesi için Manchester City'nin Kane'e haftalık 400 bin poundluk maaş önerdiği ve bu rakamın Premier Lig rekoru olacağı kaydedildi.</p>
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İngiliz The Sun'un haberine göre Manchester City'nin başkanı Khaldoon Al Mubarak'in yaptığı yaklaşık 186 milyon Avrpluk transfer teklifinin Tottenham tarafından kabul edildiği belirtildi. Uzun süredir konuşulan transferin gerçekleşmesi için Manchester City'nin Kane'e haftalık 400 bin poundluk maaş önerdiği ve bu rakamın Premier Lig rekoru olacağı kaydedildi.

<p>Harry Kane, Tottenham formasıyla çıktığı 366 maçta 221 gol atıp 47 asist üretti.&nbsp;</p>
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Harry Kane, Tottenham formasıyla çıktığı 366 maçta 221 gol atıp 47 asist üretti. 

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