3

İngiliz The Sun'un haberine göre Manchester City'nin başkanı Khaldoon Al Mubarak'in yaptığı yaklaşık 186 milyon Avrpluk transfer teklifinin Tottenham tarafından kabul edildiği belirtildi. Uzun süredir konuşulan transferin gerçekleşmesi için Manchester City'nin Kane'e haftalık 400 bin poundluk maaş önerdiği ve bu rakamın Premier Lig rekoru olacağı kaydedildi.