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Operatör arkadaşlarımız da bizlere destek verdiler. Diğer karşılaştığımız konvoylarda insanlar kendi konvoylarını bırakıp bizi fotoğrafladı” derken, gelin Sinem Uslu ise “Tahmin edebiliyordum ama benim için sürpriz oldu. Bizim için unutulmayacak bir olay yaşadık. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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