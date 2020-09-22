2

KİLİSE ORTAYA ÇIKARILDI

Yürütülen kazıda insan ve hayvan figürleri, geometrik ve bitkisel motiflerin yanı sıra 9 satırlı Estrangelo (Antik Süryanice) stilinde kitabesi bulunan mozaik tabanlı bazilikal planlı bir kilise ortaya çıkarıldı.

Mozaikli alanda biri omuzunda av hayvanı taşıyan, diğeri ise bir elinde kuş, diğer elinde horoz tutan iki insan figürünün arasındaki yazıda "nisan", biri elinde meyve sepeti, diğeri ise orak taşıyan iki insan figürünün güneyindeki yazıda ise "haziran" yazısı tespit edildi.

Söz konusu yazılardan büyük olasılıkla nisan ayında avlanıldığı, haziran ayında da hasat yapıldığının betimlenmeye çalışıldığı anlaşıldı.

Diğer bir mozaikte ise birbirine bakan sırtlan ve at ile dağ keçisi ve boğa figürleri bulunuyor.

Erken Bizans Dönemine ait bazilikal planlı kilise ve vaftizhanenin üzerindeki kitabeye göre 396 yılında yapıldığı anlaşıldı.