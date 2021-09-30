Marius Sumudica'dan Süper Lig itirafı: İki kulüpten teklif aldım

Türkiye'den teklif olup olmadığı sorusuna yanıt veren Sumudica, "Türkiye'de iki kulüple görüşmeler oldu. Ancak ne olacağını görmek için bu haftayı bekleyeceğim. Belli bir projesi ve hedefleri olmayan kulübe gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.