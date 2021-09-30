Marius Sumudica'dan Süper Lig itirafı: İki kulüpten teklif aldım

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2021 Perşembe, 19:05
<p>Son olarak Romanya'da Cluj takımını çalıştıran Marius Sumudica, Türkiye'den iki kulüple görüştüğünü söyledi.&nbsp;</p>

Son olarak Romanya'da Cluj takımını çalıştıran Marius Sumudica, Türkiye'den iki kulüple görüştüğünü söyledi. 

<p>Sumudica, Rumen basınına yaptığı açıklamalarla şu ifadeleri kullandı:</p>

Sumudica, Rumen basınına yaptığı açıklamalarla şu ifadeleri kullandı:

<p>Şu ana kadar resmi bir şey yok. Yakında ne olacağını göreceğiz. Al Ahli'de Besnik Hasi'ye saygı duyuyorum ve bu yüzden bir şey diyemem.&nbsp;</p>

Şu ana kadar resmi bir şey yok. Yakında ne olacağını göreceğiz. Al Ahli'de Besnik Hasi'ye saygı duyuyorum ve bu yüzden bir şey diyemem. 

<p>Türkiye'den teklif olup olmadığı sorusuna yanıt veren Sumudica, "Türkiye'de iki kulüple görüşmeler oldu. Ancak ne olacağını görmek için bu haftayı bekleyeceğim. Belli bir projesi ve hedefleri olmayan kulübe gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.</p>

Türkiye'den teklif olup olmadığı sorusuna yanıt veren Sumudica, "Türkiye'de iki kulüple görüşmeler oldu. Ancak ne olacağını görmek için bu haftayı bekleyeceğim. Belli bir projesi ve hedefleri olmayan kulübe gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

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