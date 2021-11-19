Mehmet Demirkol'dan Mesut Özil transferine tepki
Demirkol, Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak maç için, “Bu ligin marka olarak 1 numaralı maçı. En fazla takımı olan, en fazla ilgi çeken iki takımın maçı. Ligin değerini belirleyen bir maç. Yanlış anlaşılmasın Beşiktaş-Trabzonspor maçı daha kaliteli ama Galatasaray-Fenerbahçe maçı isim olarak daha önde” açıklamasını yaptı.
Demirkol, Fenerbahçe’de performansıyla tartışılan Mesut Özil için de, “Geçen sezon gayet iyi giderken şak diye Mesut Özil’i getirdi. Mesut Özil, dünya starı...ydı! Biz bunu da unutuyoruz. ‘Ya bu adam dünyanın en iyi oyuncusudur, ön tarafta neler neler yaptı’ deniyor. Ne zaman yaptı? Ne zaman?” ifadelerini kullandı.
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