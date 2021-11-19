Mehmet Demirkol'dan Mesut Özil transferine tepki

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2021 Cuma, 12:27
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Spor Toto Süper Lig’in 13. haftası, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak.</p>

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftası, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Nef Stadyumu’nda oynanacak dev derbiden önce ünlü gazeteci Mehmet Demirkol, Socrates’in YouTube kanalında bir programda açıklamalarda bulundu.</p>

Nef Stadyumu’nda oynanacak dev derbiden önce ünlü gazeteci Mehmet Demirkol, Socrates’in YouTube kanalında bir programda açıklamalarda bulundu.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Demirkol, Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak maç için, “Bu ligin marka olarak 1 numaralı maçı. En fazla takımı olan, en fazla ilgi çeken iki takımın maçı. Ligin değerini belirleyen bir maç. Yanlış anlaşılmasın Beşiktaş-Trabzonspor maçı daha kaliteli ama Galatasaray-Fenerbahçe maçı isim olarak daha önde” açıklamasını yaptı.</p>

Demirkol, Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak maç için, “Bu ligin marka olarak 1 numaralı maçı. En fazla takımı olan, en fazla ilgi çeken iki takımın maçı. Ligin değerini belirleyen bir maç. Yanlış anlaşılmasın Beşiktaş-Trabzonspor maçı daha kaliteli ama Galatasaray-Fenerbahçe maçı isim olarak daha önde” açıklamasını yaptı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Demirkol, Fenerbahçe’de performansıyla tartışılan Mesut Özil için de, “Geçen sezon gayet iyi giderken şak diye Mesut Özil’i getirdi. Mesut Özil, dünya starı...ydı! Biz bunu da unutuyoruz. ‘Ya bu adam dünyanın en iyi oyuncusudur, ön tarafta neler neler yaptı’ deniyor. Ne zaman yaptı? Ne zaman?” ifadelerini kullandı.</p>

Demirkol, Fenerbahçe’de performansıyla tartışılan Mesut Özil için de, “Geçen sezon gayet iyi giderken şak diye Mesut Özil’i getirdi. Mesut Özil, dünya starı...ydı! Biz bunu da unutuyoruz. ‘Ya bu adam dünyanın en iyi oyuncusudur, ön tarafta neler neler yaptı’ deniyor. Ne zaman yaptı? Ne zaman?” ifadelerini kullandı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Gazeteci sözlerine şöyle devam etti: “Bu zamana kadar Mesut Özil’e en ağır eleştiriyi başkan Ali Koç yaptı. ‘İşlerini bırak, futbolla ilgilen’ dedi. Bundan daha ağır bir eleştiri ben hayatımda duymadım.”</p>

Gazeteci sözlerine şöyle devam etti: “Bu zamana kadar Mesut Özil’e en ağır eleştiriyi başkan Ali Koç yaptı. ‘İşlerini bırak, futbolla ilgilen’ dedi. Bundan daha ağır bir eleştiri ben hayatımda duymadım.”


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