Mehmet Demirkol'dan Mesut Özil transferine tepki

Demirkol, Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak maç için, “Bu ligin marka olarak 1 numaralı maçı. En fazla takımı olan, en fazla ilgi çeken iki takımın maçı. Ligin değerini belirleyen bir maç. Yanlış anlaşılmasın Beşiktaş-Trabzonspor maçı daha kaliteli ama Galatasaray-Fenerbahçe maçı isim olarak daha önde” açıklamasını yaptı.