3

"Ronaldo ve Dybala'ya oynamak büyük bir tecrübe. Chiellini ve Bonucci antrenmanlardan sonra benimle özel olarak ilgileniyor" diyen Demiral, "Burak Yılmaz ağabeyden bahsediyorlar. Ben de Burak ağabeyin gollerini gösteriyorum. Onlar da çekiniyor bizden biraz" diye konuştu.