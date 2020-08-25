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"Çünkü girdi maliyetleri yüksek. Şu anda pazar değerinin kaybolmasındaki en büyük neden de Covid-19 sürecidir. İhracat yapmak gerekiyor. Ama tüm dünya salgın nedeniyle böyle bir sıkıntılı süreç geçiriyor. Umarım en iyi günlerde, en sağlıklı günlerde bunları atlatırız. Bu yıl sayın bakanımız, 'Ekilmedik yer kalmasın' dedi. Gördüğünüz gibi her taraf ekildi, bunun akabinde üretim fazlalaştı. Şu anda ihracat olmayınca elimizde arz fazlası bir ürün var. Bu arz fazlası ürünü de iç piyasada tüketmek zor gözüküyor. Bunun için hükümetin ve devletimizin politikalarını geliştirmesi gerekiyor. Orta turfanda ürünü, şimdi pazarcı esnafına verirsek 1 TL'den gidiyor. Toptancıya ise 80 kuruşa gidiyor. Bununla övünemeyiz ama şükrediyoruz."