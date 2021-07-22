<p>Mesut Özil, İngiltere basınından Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.<br></p>
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Mesut Özil, İngiltere basınından Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

<p>Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil, Arsenal'den eski takım arkadaşı olan Bukayo Saka'nın EURO 2020 finalinde kaçırdığı penaltı sonrası uğradığı ırkçı saldırılar hakkında konuştu.<br></p>
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Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil, Arsenal'den eski takım arkadaşı olan Bukayo Saka'nın EURO 2020 finalinde kaçırdığı penaltı sonrası uğradığı ırkçı saldırılar hakkında konuştu.

<p>Sky Sports'un haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski yıldızı Özil, Bukayo Saka'ya ırkçılık saldırısı karşısında güçlü kalmasını söyledi.</p>
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Sky Sports'un haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski yıldızı Özil, Bukayo Saka'ya ırkçılık saldırısı karşısında güçlü kalmasını söyledi.

<p>Özil, "Saka'yı anlıyorum. Penaltı kaçırmanın nasıl bir his olduğunu ben de biliyorum. Bir finalde genç bir oyuncu olarak tüm ulusun sorumluluğunu üstlenmek saygıyı hak ediyor. Çoğu oyuncu buna cesaret edemez." ifadelerini kullandı.<br></p>
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Özil, "Saka'yı anlıyorum. Penaltı kaçırmanın nasıl bir his olduğunu ben de biliyorum. Bir finalde genç bir oyuncu olarak tüm ulusun sorumluluğunu üstlenmek saygıyı hak ediyor. Çoğu oyuncu buna cesaret edemez." ifadelerini kullandı.

<p>Yıldız oyuncu, "Farklı geçmişlere ve ten rengine sahip insanları kaybettiklerinde ırksal olarak istismar eden ve günah keçisi ilan eden insanlar her zaman olacaktır. Maalesef toplumda her zaman ırksal olarak hakaret ve tehditler eden küçük insanlar olacaktır. Oyuncuları güçlü tutan pozitif mesajlara daha fazla odaklanmalıyız. Bukayo genç ve mütevazı bir futbolcu. Onu, hayalleri için çok çalışan ve bunu gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapan kararlı bir genç olarak tanıdım. Pek çok futbolcunun sahip olmadığı yeteneklere sahip. Her zaman bu şekilde alçakgönüllü olarak kalırsa, önünde harika bir geleceği olacağına inanıyorum." diyerek Saka'yı destekledi.<br></p>
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Yıldız oyuncu, "Farklı geçmişlere ve ten rengine sahip insanları kaybettiklerinde ırksal olarak istismar eden ve günah keçisi ilan eden insanlar her zaman olacaktır. Maalesef toplumda her zaman ırksal olarak hakaret ve tehditler eden küçük insanlar olacaktır. Oyuncuları güçlü tutan pozitif mesajlara daha fazla odaklanmalıyız. Bukayo genç ve mütevazı bir futbolcu. Onu, hayalleri için çok çalışan ve bunu gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapan kararlı bir genç olarak tanıdım. Pek çok futbolcunun sahip olmadığı yeteneklere sahip. Her zaman bu şekilde alçakgönüllü olarak kalırsa, önünde harika bir geleceği olacağına inanıyorum." diyerek Saka'yı destekledi.

<p>EURO 2020 final maçında İtalya'ya karşı İngiltere'nin son üç penaltısını kaçıran Rashford, Sancho ve Saka hakkında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından hakaret içerikli yorumlar paylaşılmasının ardından UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaşananları kınamıştı.</p>
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EURO 2020 final maçında İtalya'ya karşı İngiltere'nin son üç penaltısını kaçıran Rashford, Sancho ve Saka hakkında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından hakaret içerikli yorumlar paylaşılmasının ardından UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaşananları kınamıştı.

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