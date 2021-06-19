<p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre bugün birçok ilde sağanak ve gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar perşembeye kadar devam edecek. İşte sağanak beklenen iller...<br></p>
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre bugün birçok ilde sağanak ve gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar perşembeye kadar devam edecek. İşte sağanak beklenen iller...

<p>Meteoroloji sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını ancak çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi.&nbsp;</p><p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.&nbsp;</p>
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Meteoroloji sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını ancak çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

<p>Yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.</p><p><strong>KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:</strong></p><p>Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.</p>
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Yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

<p><strong>HAVA SICAKLIĞI:</strong></p><p>Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.</p><p><strong>RÜZGAR:</strong></p><p>Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.</p>
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HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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