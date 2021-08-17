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EN ÇOK RİZE, EN AZ ŞIRNAK, HATAY VE SİİRT'E YAĞDI

Çanakkale, Sakarya, Düzce, Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz, normalinin iki katından fazla yağış aldı. Temmuz ayı il geneli yağışlarda en fazla yağış 235 mm ile Rize'de, en az yağış 1 mm ile Şırnak, Hatay ve Siirt'te kaydedildi. Normaline göre en fazla azalma yüzde 89 ile Hatay ve yüzde 88 ile Edirne'de gerçekleşti.

BAZI BÖLGELERDE SADECE BİR GÜN YAĞDI

Yağışlı gün sayılarının Ege, Batı Trakya, Akdeniz Bölgesi sahil kesimi, İç Anadolu'nun iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer 1 güne kadar düştüğü, Kars ve Ardahan çevrelerinde ise 20 günün üzerine çıktığı gözlendi.