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22 yaşındaki Romanyalı yıldız dün yaptığı açıklamada, "Galatasaray haberleriyle ilgili bir şey bilmiyorum ama benimle ilgilenmeleri mutluluk verici. Transfer olursam mutlu olurum. Bonservisimin düşmesi için önceki maçlarda kötü oynadım. Şaka yapıyorum tabii. (Gülerek) Bugün önemli olan kazanamaktı ve kazandık. Bu şekilde devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
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