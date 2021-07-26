5

Kulüp başkanı Becalli ise Morutan'ın açıklamalarının ardından "Morutan'ın açıklamalarına şaşırdım. Açıkçası fikrim yok. Biz teklif almadık. Cicaldau gitmeden önce bir kişi bana Olaru için ne kadar istediğimi sordu. 10 milyon Avro yanıtı vermiştim. Hepsi o" dedi.