<p>Orta sahaya Cicaldau'yu transfer eden Galatasaray, transferde frene basmıyor.</p>
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Orta sahaya Cicaldau'yu transfer eden Galatasaray, transferde frene basmıyor.

<p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;">PSV karşısında alınan ağır mağlubiyetin ardından yönetimden acil olarak orta saha isteyen Terim, Romanya'dan bir ismi daha listesine yazdı.&nbsp;</p>
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PSV karşısında alınan ağır mağlubiyetin ardından yönetimden acil olarak orta saha isteyen Terim, Romanya'dan bir ismi daha listesine yazdı. 

<p>Geçtiğimiz günlerde Romanya basını Galatasaray'ın Morutan ile ilgilendiğini yazmış, Morutan'ın menajeri de bu ilgiyi doğrulamıştı.</p>
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Geçtiğimiz günlerde Romanya basını Galatasaray'ın Morutan ile ilgilendiğini yazmış, Morutan'ın menajeri de bu ilgiyi doğrulamıştı.

<p>22 yaşındaki Romanyalı yıldız dün yaptığı açıklamada, "Galatasaray haberleriyle ilgili bir şey bilmiyorum ama benimle ilgilenmeleri mutluluk verici. Transfer olursam mutlu olurum. Bonservisimin düşmesi için önceki maçlarda kötü oynadım. Şaka yapıyorum tabii. (Gülerek) Bugün önemli olan kazanamaktı ve kazandık. Bu şekilde devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>
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22 yaşındaki Romanyalı yıldız dün yaptığı açıklamada, "Galatasaray haberleriyle ilgili bir şey bilmiyorum ama benimle ilgilenmeleri mutluluk verici. Transfer olursam mutlu olurum. Bonservisimin düşmesi için önceki maçlarda kötü oynadım. Şaka yapıyorum tabii. (Gülerek) Bugün önemli olan kazanamaktı ve kazandık. Bu şekilde devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı. 

<p>Kulüp başkanı Becalli ise Morutan'ın açıklamalarının ardından "Morutan'ın açıklamalarına şaşırdım. Açıkçası fikrim yok. Biz teklif almadık. Cicaldau gitmeden önce bir kişi bana Olaru için ne kadar istediğimi sordu. 10 milyon Avro yanıtı vermiştim. Hepsi o" dedi.</p>
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Kulüp başkanı Becalli ise Morutan'ın açıklamalarının ardından "Morutan'ın açıklamalarına şaşırdım. Açıkçası fikrim yok. Biz teklif almadık. Cicaldau gitmeden önce bir kişi bana Olaru için ne kadar istediğimi sordu. 10 milyon Avro yanıtı vermiştim. Hepsi o" dedi.

<p>Morutan FCSB formasıyla çıktığı 103 maçta 14 gol atıp 30 asist üretti.</p>
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Morutan FCSB formasıyla çıktığı 103 maçta 14 gol atıp 30 asist üretti.

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