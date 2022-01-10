Muğla'da sağanak yağış tarım arazilerini vurdu

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2022 Pazartesi, 14:50
Muğla'da sağanak yağış tarım arazilerini vurdu

Menteşe ilçesinde 24 saatte metrekareye 54 kilogram yağış düştü. İlçede 3 gündür etkili olan yağışlar nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri suyla doldu. 

Muğla'da sağanak yağış tarım arazilerini vurdu

Son 24 saatte metrekareye 83,5 kilogram yağışın düştüğü Marmaris ilçesinde ise İçmeler ve Hisarönü mahallelerinde birçok evin bahçesini su bastı.

Muğla Büyükşehir Beledisi  ekipleri, suların tahliyesi için çalışmalara başladı.

Muğla'da sağanak yağış tarım arazilerini vurdu

Marmaris'te sağanak sonrası yüksek kesimlerden gelen çamurlu su dolayısıyla denizin rengi kahverengiye dönüştü. Yatağan ilçesinde, daha önce kurumuş olan dereler, yağışın etkisiyle yeniden akmaya başladı.

Muğla'da sağanak yağış tarım arazilerini vurdu

Menteşe ilçesinde 24 saatte metrekareye 54 kilogram yağış düştü. İlçede 3 gündür etkili olan yağışlar nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı. Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri suyla doldu.


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