Muğla'da sağanak yağış tarım arazilerini vurdu

Menteşe ilçesinde 24 saatte metrekareye 54 kilogram yağış düştü. İlçede 3 gündür etkili olan yağışlar nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri suyla doldu.

