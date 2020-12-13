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Emektar uzay teleskobu Hubble bugüne kadar evrenin onlarca ikonik fotoğrafını çekti. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 1990'dan beri görevine devam eden Hubble Uzay Teleskobu ile çekilen yeni görüntüler paylaştı.