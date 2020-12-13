<p>Emektar uzay teleskobu Hubble bugüne kadar evrenin onlarca ikonik fotoğrafını çekti. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 1990'dan beri görevine devam eden Hubble Uzay Teleskobu ile çekilen yeni görüntüler paylaştı.</p>
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Emektar uzay teleskobu Hubble bugüne kadar evrenin onlarca ikonik fotoğrafını çekti. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 1990'dan beri görevine devam eden Hubble Uzay Teleskobu ile çekilen yeni görüntüler paylaştı.

<p>Caldwell 17</p>
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Caldwell 17

<p>Caldwell 14</p>
3

Caldwell 14

<p>Caldwell 29</p>
4

Caldwell 29

<p>Caldwell 2</p>
5

Caldwell 2

<p>Caldwell 45</p>
6

Caldwell 45

<p>Caldwell 68</p>
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Caldwell 68

<p>Caldwell 73</p>
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Caldwell 73

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