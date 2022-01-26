Ölü Deniz'deki canlılığa bir bakış

Xinhua
26 Ocak 2022 Çarşamba, 13:54
Ölü Deniz'deki canlılığa bir bakış

Havadan çekilen fotoğraf, İsrail'deki Ölü Deniz'in güney kesiminde yer alan tuz oluşumlarını gösteriyor, 24 Ocak 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

Dünyanın en alçak noktası olan Ölü Deniz'de, sadece yüzmenin su üstünde kalmaya benzediğini hissetmekle kalmayacak, aynı anda tuz oluşumlarının canlı görüntüsünün tadını çıkarırken doğanın mucizesini de hissedeceksiniz.

Ölü Deniz'deki canlılığa bir bakış

24 Ocak 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

Ölü Deniz'in güneyinde yer alan kesimindeki kıyılarda, görsel olarak çarpıcı oluşumlar, esasen tuzlu suyun hızla buharlaşmasının ardında kalan başta kaya tuzu olmak üzere tortul evaporit mineralleri içeriyor.

Ölü Deniz'deki canlılığa bir bakış

24 Ocak 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

Ölü Deniz'deki canlılığa bir bakış

24 Ocak 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

Ölü Deniz'deki canlılığa bir bakış

24 Ocak 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

Ölü Deniz'deki canlılığa bir bakış

24 Ocak 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

Ölü Deniz'deki canlılığa bir bakış

24 Ocak 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)


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