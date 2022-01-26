Ölü Deniz'deki canlılığa bir bakış
Havadan çekilen fotoğraf, İsrail'deki Ölü Deniz'in güney kesiminde yer alan tuz oluşumlarını gösteriyor, 24 Ocak 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)
Dünyanın en alçak noktası olan Ölü Deniz'de, sadece yüzmenin su üstünde kalmaya benzediğini hissetmekle kalmayacak, aynı anda tuz oluşumlarının canlı görüntüsünün tadını çıkarırken doğanın mucizesini de hissedeceksiniz.
Video Haberler
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
En Çok Okunan Haberler
- '700 dolara aldığımız kağıt bin 500 dolara çıktı'
- Navalnıy'ın kardeşi arananlar listesine alındı
- Görenler şaşırdı! Kar kalınlığı insan boyunu geçti
- Bodrum Belediyesi'nden çalışanlarına yüzde 50 zam
- Fenerbahçe'de 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif!
- Antalya’da Mumcu’yu andık
- TÜİK'ten Ulusoy'a suç duyurusu
- Rusya'dan yanıt geldi
- İtalya’nın son kralının çocukları devlete dava açacak
- The Office yıldızları aynı komedi filminde buluşuyor