Ölü Deniz'deki canlılığa bir bakış

Havadan çekilen fotoğraf, İsrail'deki Ölü Deniz'in güney kesiminde yer alan tuz oluşumlarını gösteriyor, 24 Ocak 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

Dünyanın en alçak noktası olan Ölü Deniz'de, sadece yüzmenin su üstünde kalmaya benzediğini hissetmekle kalmayacak, aynı anda tuz oluşumlarının canlı görüntüsünün tadını çıkarırken doğanın mucizesini de hissedeceksiniz.