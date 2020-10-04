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Örümcek Ormanları’nda bulunan anıt ağaçların Avrupa ve Kafkasya’nın en yüksek ağaçları olduğunu belirten Çalık, bölgedeki ağaçlara dair ölçümlerin uzun bir süre önce yapıldığını belirterek, yeniden ölçüm yapılması gerektiğini söyledi. Çalık, "Bölgede 8 tane anıt ağaç var. Anıt ağaçlar hem Avrupa hem de Kafkasya ve ülkemizde en yüksek ladin ve köknar ağaçları. Bu ağaçların ölçümleri uzun süre önce yapıldı, orman mühendislerinin tekrar bir ölçüm yapmalarında fayda var, güncelleme yapılması gerekebilir" diye konuştu.