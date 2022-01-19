Osmanlı padişahlarının portreleri yarın satışa çıkıyor

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2022 Çarşamba, 22:05
Osmanlı padişahlarının portreleri yarın satışa çıkıyor

İngiltere'nin en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby's tarafından yapılacak olan açık artırmayla İskoçya'da bir evin çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarına ait yağlı boya tabloları yarın satışa sunulacak.

Osmanlı padişahlarının portreleri yarın satışa çıkıyor

“Kraliyet ve Asiller” başlıklı müzayede gün yüzüne çıkacak olan eserler arasında 16. yüzyıl İtalyan Rönesans tarihçisi ve yazar Paolo Giovio tarafından bir araya getirilen Osmanlı hükümdarları, devlet adamları ve birçok değerli şahsiyetin 484 suretinden oluşan Giovio Serisi’ndeki tablolar yer alacak. 

Osmanlı padişahlarının portreleri yarın satışa çıkıyor

Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’un tabloları yeni sahiplerine kavuşacak. 

Osmanlı padişahlarının portreleri yarın satışa çıkıyor

Müzayede evinin yetkilisi, eserlerle ilgili “Bu portreler muhtemelen Lothian'ın 3. Kontu William Kerr (1605-75) tarafından alınmış ve bir zamanlar 17. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Newbattle Manastırı'ndaki Büyük Salon'da asılmıştı” dedi. 

Osmanlı padişahlarının portreleri yarın satışa çıkıyor

Açık arttırmayla satışa sunulacak tablolar için başlangıç fiyatı olarak 50 bin sterlin fiyat verilirken, portrelerin satışının “Yeni Savaş Türkleri” başlığı altında gerçekleştirileceği açıklandı. 

Osmanlı padişahlarının portreleri yarın satışa çıkıyor

Sotheby’s, İngiltere’nin en büyük müzayede evlerinden biri olarak gösteriliyor. 

Osmanlı padişahlarının portreleri yarın satışa çıkıyor

Paolo Giovio, 16. yüzyılda yaşamış İtalyan Rönesans tarihçisi ve yazar. 

Osmanlı padişahlarının portreleri yarın satışa çıkıyor

Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’un tabloları yeni sahiplerine kavuşacak.  

Osmanlı padişahlarının portreleri yarın satışa çıkıyor

Başlangıç fiyatı olarak 50 bin sterlin fiyat verilen portrelerin satışının “Yeni Savaş Türkleri” başlığı altında gerçekleştirileceği açıklandı. 


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