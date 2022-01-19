Osmanlı padişahlarının portreleri yarın satışa çıkıyor
“Kraliyet ve Asiller” başlıklı müzayede gün yüzüne çıkacak olan eserler arasında 16. yüzyıl İtalyan Rönesans tarihçisi ve yazar Paolo Giovio tarafından bir araya getirilen Osmanlı hükümdarları, devlet adamları ve birçok değerli şahsiyetin 484 suretinden oluşan Giovio Serisi’ndeki tablolar yer alacak.
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