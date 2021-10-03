Otomobil ile polis otosu çarpıştı
Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yasin Kaplan (30) yönetimindeki 16 AFA 100 plakalı otomobil ile Sanayi Zafer Caddesi üzerinden Ertuğrulgazi Caddesine çıkış yapmakta olan polis memuru Mahmut Z. (43) yönetimindeki 16 A 85559 plakalı polis otosu çarpıştı.
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