Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Nisan 2021 dönemine ilişkin üretim, ihracat adetleri ve pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 4 ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 415 bin 187 adet, otomobil üretimi de yüzde 18 yükselişle 288 bin 211 adet olarak gerçekleşti.
Pazara bakıldığında, Ocak-Nisan 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 93, hafif ticari araç pazarı yüzde 88 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 124 arttı. Ağır ticari araç grubunda bir önceki yıla göre artış gerçekleşmesine rağmen baz etkisi dikkate alındığında 2015 yılına göre kamyon pazarı yüzde 33, otobüs pazarı yüzde 46 ve midibüs pazarı yüzde 75 daraldı.
Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, Ocak-Nisan 2021'de toplam pazar yüzde 23, otomobil pazarı yüzde 30, hafif ticari araç pazarı yüzde 6 ve kamyon pazarı yüzde 11 artarken, otobüs pazarı yüzde 33 ve midibüs pazarı yüzde 55 düşüş kaydetti. Bu dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 39, hafif ticari araç pazarındaki yerli araç payı da yüzde 54 olarak gerçekleşti.
Geçen yıl salgın tedbirleri kapsamında otomotiv sanayinin üretimine büyük ölçüde ara vermesi nedeniyle oluşan baz etkisi, Ocak-Nisan 2021 döneminin artış oranlarına yansıdı. Yılın ilk 4 ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 415 bin 187 adet, otomobil üretimi de yüzde 18 yükselişle 288 bin 211 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 470 bin 859 adet oldu.
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