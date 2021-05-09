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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Nisan 2021 dönemine ilişkin üretim, ihracat adetleri ve pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 4 ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 415 bin 187 adet, otomobil üretimi de yüzde 18 yükselişle 288 bin 211 adet olarak gerçekleşti.