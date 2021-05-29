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APARTMAN BOŞLUĞUNDA KÜÇÜK BİR CEPHANELİK ÇIKTI
Gökhan Ç. gözaltına alınırken saklandığı evde, arama yapan polis, ilk anda suç unsuruna rastlamadı. Ancak evin tuvalet penceresinden apartman boşluğuna açılan alan kontrol edildiğinde uzun namlulu otomatik silah, kar maskesi, çelik yelek, keskin nişancı dürbünü ve çok sayıda mermi bulundu.
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ZIRHLI POLİS ARACIYLA GÖTÜRÜLDÜĞÜ ADLİYEDE TUTUKLANDI
Şüpheli Gökhan Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından zırhlı polis aracına bindirilerek Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine konldu. Yetkililer, silahlı çatışmayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söylediler.
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