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Beykoz Merkez Mahallesi'nde 16 Şubat'ta, 2 grup arasında çıkan ve dakikalarca süren silahlı çatışmada İbrahim Bağcı(36) vurularak hayatını kaybetti, emlakçılık yapan Halitağa K.(41) de yaralandı. Otoparkçılık yapan Bağcı'nın daha önceden 14 kez polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı.