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Ayvalık’ın denizi, kumu ve muhteşem doğasının yanı sıra iki bini tescilli dört bin yapının eşsiz dokuya sahip olduğunu vurgulayan Başkan Ergin şöyle devam etti:

“Ayvalık'ta gezilecek çok yer bulunuyor. Şehrin gürültüsünden uzakta huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler özellikle tercih ediyor. Eski bir Rum yerleşim birimi olarak eşsiz dokusu ile yerli ve yabancı turist akınına uğruyor.