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Trafiğe çıkmayan yürüyen evi ile birlikte dağlarda gezdiğini kaydeden Yıldızbaşoğlu, “İçerisinde bir evde ne varsa hepsi var. Mutfağı, yatak odası, tuvalet ve banyosu var. 6 kişilik bir aile çok rahat bir şekilde kalabiliyor. Herşey kendi tasarımım. Hiçbir yerden bir bilgi almadım. Akşam oturdum, düşündüm, sabah başladım. İstediğimden daha güzel oldu. Su ve elektrik tesisatını bile kendim yaptım. Zaten trafiğe çıkamıyor. Artık dağlarda dolaşıyorum” şeklinde konuştu.