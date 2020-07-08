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3 Temmuz Cuma günü 11.15 sıralarında Sakarya’nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevki'inde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlama ve yangın olayı ile alakalı olarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmaları başlattı.
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